Na hranici okresu i kraje a spojení s velkými městy je bídné. To je Jevíčko, kde žijí necelé tři tisíce obyvatel. Cesty za prací, do školy nebo k lékaři jsou však pro lidi z Jevíčka i Moravské Třebové složité. Pardubický kraj proto jedná ohledně lepšího spojení do Brna. A je to už omletá písnička.

Jevíčko. | Foto: Pavel Kyselák

Pavel dojíždí za prací do Brna, spojení však není valné, proto musí jezdit autem. „Časově bych práci od autobusu nestíhal, proto jsem se domluvil s kluky z okolí a bereme na střídačku auta. Ani odpoledne mi autobus nevyhovoval,“ řekl Pavel z Jevíčska. O navýšení počtu autobusových linek do větších měst proto jednali krajští radní se starosty z Jevíčka i nedaleké Moravské Třebové.

Cesta z Jevíčka do krajského města Pardubice má zhruba 102 kilometrů a autem ji lze zvládnout do dvou hodin. Naopak Brno je pro Jevíčko mnohem blíž, měří necelých 60 kilometrů. Autem lidé tuhle trasu jezdí zhruba hodinu.

„Pro lidi z Jevíčska a Moravskotřebovska je důležité spojení nejenom do Pardubic, ale dominantně do Brna, ale také do Olomouce a dalších měst, kde se nachází vysoké školy a další vzdělávací instituce. Přišli jsme s možností spolupráce s Jihomoravským krajem, díky níž by se mohla výrazně zvýšit dopravní obslužnost hlavně pro Jevíčsko,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Starostům předal návrh na přidání tří autobusových spojů denně tam a zpět do Rájce – Jestřebí, kde by lidé přesedli na vlak a dojeli až na hlavní nádraží v Brně.

„Pro studenty z internátů a kolejí by to znamenalo jednodušší cestu do školy. Radnice mají náš plán a budou ho připomínkovat. Spoje navíc samozřejmě nebudou sloužit jen studentům, pro které jsou důležité odjezdy v pátek, neděli a pondělí. Přes týden by mohlo pomoci navýšení linek také seniorům, kteří do větších měst jezdí ke specialistům nebo na úřady,“ doplnil Kortyš.

Zastupitelé z Jevíčka, Moravské Třebové nebo Jaroměřic mají nyní čas na projednání krajského návrhu. Změny by mohly začít platit už letos v prosinci. Kraj odhaduje roční náklady na 400 tisíc korun.

„Od občanů máme dlouhodobě prosby, aby se dalo snáze dostat do Brna. Pro nás na Malé Hané je Brno blíže než krajské město Pardubice, máme zde historické vazby a řada studentů i pracujících do Brna dojíždí. Jeden ze tří ranních spojů bychom si se starostkou Jaroměřic uměli představit později, takže to budeme navrhovat k úpravě,“ sdělil jevíčský starosta Dušan Pávek. Podle něho by bylo vhodné zajistit i speciální nedělní spoj pozdě odpoledne pro studenty, kteří dojíždějí na kolej.

Dopravní obslužnost pro Moravskotřebovsko je v současné době ve směru na Brno zajištěna hlavně vlakovým spojením ze Svitav. Kombinace autobusu a vlaku je podle dopravních expertů v regionu v současné době preferovanou variantou, protože i s přestupy trvá cesta kombinovanou formou stejně času, jako by zabrala cesta autobusem, tedy zhruba pod dvě hodiny.

„Pro každodenní dojíždění z Moravské Třebové veřejnou dopravou je to náročné, ale naší prioritou je dostat děti do škol. Pokud studují mimo náš region, většinou jsou ubytovaní na internátech a kolejích, tam je pak dojíždění několikrát do měsíce schůdné. Návrh kraje projednáme a byl bych rád, kdyby se podařilo vše naplánovat, aby se pro studenty z našeho regionu podařilo vyjednat spojení navíc a ulehčit jim cestování,“ vysvětlil starosta Moravské Třebové Pavel Charvát.

Moravskotřebovsko a Jevíčsko patří mezi hospodářsky a sociálně ohrožené regiony, i proto je pro ně důležité, aby měli mladí lidé otevřenou cestu ke studiu. „Více příležitostí ke vzdělání pro naše děti je klíčem k lepší budoucnost. A nejedná se jen o linky do Pardubic, Brna, ale i do Olomouce nebo Hradce Králové. Jsem rád, že se to s námi začíná řešit,“ podotkl Charvát.

