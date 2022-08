„Vodovodní potrubí zamrzlo. Náš byt byl zdevastovaný. Když vykouklo slunce, sbírali jsme vodu z kaluží.“ I to je jedna z výpovědí lidí, kteří našli dočasné útočiště na Svitavsku, Poličsku a Bystersku. Jejich svědectví mapuje unikátní expozice Vstaň a jdi!

"Výmluvné a emočně silné texty přibližují jejich zkušenosti z války a přináší svědectví, z nichž mrazí. Jaké to je, když vaše domy, sousedy a sny bombardují nepřátelské rakety? Jaké to je dýchat studený vzduch v žaláři a hodiny čekat a čekat na podlaze po tmě," přiblížila výstavu Tereza Stříteská z Oblastní charity v Poličce. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 11. srpna v 19 hodin, vystoupí bavorský pěvecký sbor Provocantus, jehož program nese příznačný název Peace.

Příběhy ukrajinských uprchlíků výtvarně ztvárnila akademická malířka Anna Artemenko, která také našla bezpečí na Svitavsku.

Výstava bude přístupná v době otevření kostela, a to od 8 do 18 hodin až do 11. září.

"Příběhy vypráví rozliční lidé z různých koutů Ukrajiny. Města jako Buča, Mariupol nebo Záporoží se stala synonymy pro lidskou beznaděj. Někteří vypravěči již mají vnoučata a spojuje je strach o rodinu. Nejmladší vypravěčce je 14 let a z jejich deníkových zápisků je

cítit dusivá atmosféra. Některé příběhy jsou emočně nabité, jiné vás zase odzbrojí naprostou surovostí popisu okolí," dodala Stříteská.

Nápad sdílet svědectví uprchlíků pochází z poličské charity, která se společně s poličskou adaptační skupinou U Baby věnuje integraci cizinců.