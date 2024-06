V pondělí 27. května nad ránem se rozezněl zvonek babyboxu ve Svitavské nemocnici. Uvnitř ležela novorozená holčička zabalená červené do deky s vánočním motivem. „Děťátko bylo donošené a v pořádku,“ vzpomínala Ludmila Pospíšilová, primářka dětského oddělení Svitavské nemocnice. Sice zdravotníci vyzvednou miminko z babyboxu do půl minuty, přesto je odložení dítěte do této speciální schránky rizikové. „Dítě může být podchlazené, dehydratované, nemocné, zanedbané. Nehledě na to, že neznáme okolnosti porodu ani případnou genetickou zátěž. Chybí tak důležité informace,“ vysvětlila Pospíšilová.

Vše přitom mohlo mít úplně jiný a bezpečnější průběh. Pro matku i dítě.