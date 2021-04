Řidiče čeká na silnici z Poličky do Korouhve omezení. Důvodem je oprava silnice a dvou mostů. Komunikace bude po etapách uzavřena.

Rekonstrukce potrvá od 8. dubna do 20. července. Součástí je i most na už opravené části silnice v Zákrejsově ulici v Poličce. Kraj opravil silnici už v roce 2018, ale bez mostu, ten vymění letos. Dodavatel stavby přislíbil, že most bude průjezdný již měsíc před červencovým termínem dokončení akce.