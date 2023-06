/PRŮBĚŽNĚ DOPLŇUJEME FOTOGALERIE A VIDEA/ Poprvé do svitavského okresu přijíždí prezident Petr Pavel s manželkou Evou. Jejich první zastávkou před festivalem Smetanova Litomyšl je Budislav, kde má své kořeny hradní kancléřka Jana Vohralíková.

Prezident Petr Pavel v Budislavi | Video: Iveta Nádvorníková

Po půl šesté přijíždí prezidentská kolona k Základní škole v Budislavi. Pro vesnici je to historický okamžik, prezident České republiky přijíždí do obce vůbec poprvé.

„Je to první prezident v Budislavi. Hodně to pro nás znamená, možná je to poprvé a naposledy,“ říká starosta Budislavi Luboš Šplíchal.

Petr Pavel se ve vsi zastaví cestou na zahájení Smetanovy Litomyšle. Vesnici si nevybral náhodou, právě odtud totiž pochází kancléřka Jana Vohralíková, která pro obec navrhla i unikátní kostel Boží lásky. Na prezidenta v Budislavi čekaly desítky lidí.

„Je to velká událost. Konečně prezident, za kterého se nemusíme stydět,“ směje se Jana z Budislavi. Petr Pavel navštívil zdejší základní školu, tam už na něj čekaly místní děti.

Z Budislavi hned zamíří prezident do litomyšlského hotelu Aplaus, kde s chotí Evou povečeří ještě před zahájením hudebního festivalu Smetanova Litomyšl.

Zdroj: Iveta Nádvorníková