Máte to tu krásný, chválil prezident Petr Pavel Budislav. Pak zahájil "Smetanku"

/FOTO, VIDEO/ „Jsou úžasní,“ šeptali lidé v davu v Budislavi u Litomyšle, když po silnici přicházel prezidentský pár Petr a Eva Pavlovi. Bylo to poprvé, kdy vesnice přivítala prezidenta České republiky. Právě tady má své kořeny hradní kancléřka Jana Vohralíková. Na návštěvu prezidenta čekali také na Smetanově Litomyšli, a to přesně jedenáct let.

Návštěva prezidenta Petra Pavla v Budislavi a Litomyšli. | Video: Deník/ Iveta Nádvorníková