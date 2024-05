Prezident Petr Pavel s chotí zahájil dnešní návštěvu Pardubického kraje prohlídkou areálu pardubické akciové společnosti Explosia, která se specializuje na výrobu střelného prachu a třaskavin. Po desáté hodině přijel na krajský úřad, kde ho přivítal hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a kde bude diskutovat se zastupiteli. Po jedné hodině odpolední navštíví pardubickou nemocnici, odkud se přesune do Centra leteckého výcviku v Pardubicích.

Prezident Petr Pavel dorazil na krajský úřad v Pardubicích. Přivítal ho hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. | Video: Deník/Bohumil Roub

„To nejlepší na konec," okomentoval prezident Petr Pavel po příjezdu na krajský úřad skutečnost, že Pardubický kraj byl až doposud posledním regionem, kde ve své funkci neabsolvoval oficiální návštěvu.

Zároveň také do kraje vyslal první pochvalu. „V případě řešení problémů na hospodářsky a sociálně ohrožených územích je přístup Pardubického kraje unikátní a může být inspirací pro další," řekl prezident.

Vzhledem k událostem na Slovensku, kde byl minulý týden postřelen premiér Robert Fico, se i na Pardubicku během návštěvy hlavy státu zpřísnila policejní bezpečnostní opatření. „Co se týká samotného bezpečnostního opatření policie při návštěvě prezidenta republiky v Pardubickém kraji, naše ředitelství spolupracuje s útvarem pro ochranu prezidenta. Žádné konkrétní opatření ani počty sil a prostředků nebudeme z taktických důvodů blíže komentovat,“ sdělila mluvčí policie Pardubického kraje Markéta Janovská. Policie na síti X upozornila, že vyhodnocuje případná rizika a těm přizpůsobují veškerá opatření ve vztahu k chráněným osobám a objektům. Policisté sledují také diskuze a příspěvky v on-line prostoru.

Policejní mluvčí Markéta Janovská před krajským úřadem

V okolí pardubického krajského úřadu je v úterý před desátou hodinou cítit nervozita. „Nedá se zaparkovat, policejní auta na každém rohu, hemží se to tu svalnatci v kvádrech s vysílačkami v uchu z prezidentovy ochranky a z tajných služeb," popisuje situaci na místě reportér Deníku Bohumil Roub. Probíhají přísné kontroly novinářů i dalších osob.

Seniorka Jarmila Součková z Pardubic byla z bezpečnostních důvodů vykázána z lavičky poblíž vchodu do krajského úřadu, odkud chtěla sledovat příjezd prezidenta.

Petr Pavel přijel na oficiální dvoudenní návštěvu Pardubického kraje dnes ráno. Návštěvu po deváté hodině zahájil prohlídkou areálu pardubické akciové společnosti Explosia, která se specializuje na výrobu střelného prachu a třaskavin. Po po desáté hodině zamířil na krajský úřad, dále bude pokračovat do pardubické nemocnice a na letiště, odkud se přemístí do Heřmanova Městce do tamního objektu Správy hmotných rezerv, navštíví i léčebnu v Luži na Chrudimsku a den zakončí debatou s občany ve Vysokém Mýtě. Středu stráví na Orlickoústecku, kde ho mimo jiné čeká i debata se zemědělci.

Deník bude u všeho, včetně živého přenosu debaty ve Vysokém Mýtě, který najdete na našem webu.

Prezident republiky Petr Pavel se poprvé ve funkci objevil v Pardubickém kraji loni, kdy navštívil Budislav a zúčastnil se zahájení Smetanovy Litomyšle. Současná návštěva je první oficiální.

Itinerář návštěvy prezidenta Petra Pavla a paní Evy Pavlové v Pardubickém kraji

Úterý 21. května

9:00 – 10:00 návštěva továrny Explosia

10:15 – 10:20 příjezd na Krajský úřad Pardubického kraje – přivítání Martinem Netolickým, hejtmanem Pardubického kraje

10:20 – 11:15 jednání s představiteli kraje v sále Zastupitelstva Pardubického kraje

12:45 – 13:00 tiskový brífink prezidenta Pavla a hejtmana Netolického v předsálí Rady Pardubického kraje

13:10 – 13:40 návštěva Centrálního urgentního příjmu Nemocnice Pardubického kraje

13:50 – 14:50 návštěva Centra leteckého výcviku, Pardubice - simulace letu, po ukončení návštěvy poklepání základního kamene

15:10 – 16:10 návštěva budovy Správy státních hmotných rezerv, Heřmanův Městec

17:20 – 18:15 prohlídka Hamzovy léčebny a setkání s dětskými pacienty, Luže

19:00 – 20:15 debata s občany, Šemberovo divadlo, Vysoké Mýto

Veřejnou debatu v Šemberově divadle ve Vysokém Mýtě bude moderovat šéfredaktor východočeských Deníků Vladimír Mayer. Sál už je beznadějně vyprodaný, ale otázky na tělo si vypůjčíme i z těch, kterými od minulého týdne přispíváte na náš e-mail prezidentmluvi@denik.cz. Z besedy, která začne v 19 hodin, zajistí Deník živý video stream.

Středa 22. května

8:45 – 9:15 prohlídka statku U Svatého Jána, Kunvald

9:20 – 10:50 debata se zemědělci, statek U Svatého Jána, Kunvald

11:00 – 12:00 návštěva Muzea starých strojů a technologií, Žamberk

12:30 – 14:00 oběd se starosty, Evropský dům, Králíky

14:15 - 14:45 návštěva Policie ČR, Králíky

15:15 - 15:30 tiskový brífink prezidenta Pavla, Kramářova chata na Suchém vrchu

odpoledne odjezd do Prahy