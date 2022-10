Ve Svitavách je rozhodnuto. Druhé ANO skončilo v opozici

Téma úspor energií je nyní na stole také v Litomyšli. „Energie město kupuje na burze a na příští rok se nám podařilo ještě vysoutěžit poměrně dobře. To samozřejmě neznamená, že nebudeme hledat cesty dalších úspor,“ řekl starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

Uvažují o fotovoltaice nebo vytápění štěpkou. Úspory energií řeší ve městě už roky. „V minulých letech došlo k modernizaci čtyř kotelen, instalaci téměř 800 kusů dálkově řízených hlavic otopných těles, instalaci 1244 kusů LED svítidel veřejného osvětlení s autonomním stmíváním a on-line přístupu ke každému svítidlu, instalaci téměř 500 dalších LED svítidel v interiérech městských budov. Navíc jsme namontovali asi 250 spořičů vody na výtokové armatury a na sportovní halu byly nainstalovány předokenní slunolamy. Litomyšl začala šetřit již v minulosti a nyní nejsou faktury za energie tak horentní,“ přiblížil Brýdl.

Využití sluneční energie

V současné době radnice vytipovala také několik objektů, kde chtějí instalovat fotovoltaické panely. Cestou využití sluneční energie jdou i ve Svitavách. Tady už asi osm let mají panely na čtyřech největších střechách městských objektů. „Fotovoltaiku máme na Fabrice, penzionu, základní škole Felberově a městském úřadě. Nyní připravujeme dvě další lokality, a to na střeše střediska volného času Tramtáryje a na objektu umělecké školy v zahradách svatého Vincence,“ uzavřel Šimek.

Solární panely se v současnosti nacházejí na halách dvou firem a dvou rodinných domů v Poličce. Ve městě připadají v úvahu pro fotovoltaiku také střechy základních a mateřských škol. Mohla by se objevit i na domově pro seniory a střechách orientovaných na jih. „Při jednání o možnosti instalace solárních panelů v našem městě se řeší i problémy s povolením památkářů, pravidla jsou velmi přísná. Památkáři schvalují instalaci panelů v historických centrech pouze výjimečně,“ sdělila mluvčí Poličky Naděžda Šauerová.

Kdy nakoupit?

Poslední dva roky měly Svitavy ceny za energie fixované, u elektřiny platilo město 50 haléřů za kilowatthodinu. To ale končí. Dosud stály energie město ročně 30 milionů korun. Podle nejhoršího scénáře by od příštího roku mohla částka vyšplhat až na 130 milionů korun. „Nákup energií na příští rok rozdělíme do dvou částí. S experty na energetiku vyhodnocujeme, kdy vstoupíme do aukce. Elektřinu budeme soutěžit později,“ vysvětlil starosta Šimek.

Několik scénářů

Radnice má připravených několik scénářů, ten krizový počítá s řadou omezení. „Krizový scénář mluví o 130 milionech korun za energie ročně. To je při našem rozpočtu 380 milionů korun likvidační. Museli bychom se pak bavit, co neotevřeme, omezíme. Tak vysoký nárůst je nereálné řešit jen drobným omezením, museli bychom škrtat zásadně. Chystáme se i na nejhorší variantu, ale věříme, že během podzimu vysoutěžíme lepší ceny,“ podotkl Šimek.

Největšími „žrouty“ energií jsou jednoznačně sportovní objekty. „Nejdražší provoz je na bazénu, zimním stadionu, sportovní hale, ve Fabrice a pak jde i o veřejné osvětlení,“ dodal starosta.

První omezení poznají lidé v krytém bazénu už letos. Tobogán je mimo provoz. „Přes tobogán, který je ve špatném technickém stavu, docházelo k obrovským únikům tepla,“ řekl místostarosta Pavel Čížek. Radní spočítali, že kdyby při nových cenách energií zavřeli krytý bazén, ročně by ušetřili deset milionů korun. „Omezovat sport ale nechceme,“ upozornil starosta.

Úsporná svítidla

Cestou, jak Svitavy ušetří za energie, je také výměna výbojek za úsporná LED svítidla. „V současné době připravujeme výměnu svítidel veřejného osvětlení. Je také možné, že v určitém období omezíme svícení. Nechceme úplně lampy vypínat, ale v určitém období od 23 do 4 hodin ráno není nutné svítit naplno, ale s omezením na dvacet procent. Je otázkou, jestli je nutné svítit u přírodních parků nebo na in-line dráze. To budeme vyhodnocovat,“ uvedl Čížek. Ve Svitavách se nachází 1900 lamp veřejného osvětlení, třetina je už vyměněná za úsporné LEDky. Na zbytek chce město využít dotaci.