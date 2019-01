Moravská Třebová – Obyvatele Moravské Třebové pořádně nadzvedla novinka ve svozu komunálního odpadu. Nejen že letos zaplatí o padesát korun víc než vloni, technické služby jim navíc vyvezou popelnice jen jednou za měsíc.

Někteří lidé dokonce vyhrožují, že pytle s odpadem, který se jim nevejde do popelnic, přivezou před radnici. Podobných vzkazů jsou plné webové stránky města i sociální sítě. „Všude budou samé odpadky a smrad. To se máme na co těšit… Černé skládky… Po celém městě pytle s odpadem,“ zlobí se diskutující.

Motivační systém, který moravskotřebovská radnice zavedla před dvěma roky, tím v očích obyvatel dostává značné trhliny. Namísto odměny za třídění v podobě slevy na poplatku přichází zdražení a zhoršení poskytovaných služeb. Nedůvěra a námitky, které při spuštění motivačního systému vznášela nemalá část poplatníků, se v očích kritiků změnou vyhlášky, pro kterou hlasovalo pouze jedenáct koaličních zastupitelů, ještě prohloubily.

Popelnice jsou prý poloprázdné

Nová radniční koalice, která se řízení města ujala po loňských komunálních volbách, rozzlobené poplatníky uklidňuje. Prostřednictvím tiskového mluvčího se snaží obyvatele města přesvědčit, že omezení svozu odpadu je naopak krokem vpřed. „Ukazuje se, že díky třídění papíru a plastů zůstává v popelnicích méně odpadu, proto přistupujeme k redukci svozu komunálního odpadu,“ zdůvodňuje rozhodnutí radních mluvčí Václav Dokoupil.

Změna však neplatí pro všechny, dotkne se „pouze“ obyvatel rodinných domů. Kontejnery na sídlištích a u bytových domů budou technické služby i nadále vyvážet dvakrát do měsíce.

Lidem, kteří namítají, že popelnici zaplní dříve, než za měsíc, vedení města radí, ať si pořídí druhou nebo objemnější nádobu. „Mohou nastat výjimečné situace, kdy klasická popelnice nebude stačit,“ připouští Václav Dokoupil. Řešením podle mluvčího je přistavit ke svozu odpad uložený v plastových pytlích s logem technických služeb nebo s nalepeným čárovým kódem.

Podle někdejšího lídra kandidátky Pirátů Karstena Sachse je přijatá změna diskriminační. „Je výpočet poplatku v souladu se zákonem o místních poplatcích, když pro část obyvatel je skutečný náklad za svoz komunálního odpadu jiný než pro ostatní, ale poplatek jste vypočetli všem stejný?“ pozastavuje se nad rozhodnutím radnice.

Omezením svozu město podle ředitelky technických služeb Gabriely Horčíkové může ušetřit ročně až třicet procent nákladů. Podle vyhlášky, kterou v prosinci schválili zastupitelé, dosáhly v uplynulém roce náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu 4,3 milionu korun.

Po třech měsících změnu vyhodnotí

„Vnímáme obavy občanů. Dopady redukce svozu odpadu v období leden až březen podrobíme důkladnému vyhodnocení. Na základě výsledků budou občané informováni, zda ponecháme redukovaný počet svozů, nebo se alespoň na období letních měsíců vrátíme k původnímu modelu,“ slibuje mluvčí Václav Dokoupil.