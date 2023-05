/VIDEO/ Amálka, Barborka, Eliška nebo Tobiáš. To jsou poslední děti, které se přesně před deseti lety narodily v porodnici v Litomyšli. Dnes jsou to už žáci čtvrté třídy. Na konci května roku 2013 však oddělení skončilo. Lidé na Svitavsku dodnes tohoto rozhodnutí krajského úřadu litují, maminky i tehdejší zdravotní sestry na porodnici ale nezapomněly. Podívejte se ve fotogalerii a videu na současnou podobu bývalé porodnice a v článku rovněž na snímky posledních zdejších narozených miminek.

Porodnice v Litomyšli se zavřela přesně před 10 lety. | Video: Deník/ Iveta Nádvorníková

Naposledy se křik novorozence rozlehl litomyšlskou porodnicí 27. května 2013 před osmou hodinou ráno, kdy tady na svět přišel malý Tobiáš. Poté dětské oddělení a následně i porodnice v Litomyšlské nemocnici skončily. Důvod? Nemocnice neměla dostatek atestovaných dětských lékařů a bez dětského oddělení nemohla fungovat dál ani porodnice.

„Pediatři nejsou. Jednáme nyní alespoň o udržení novorozeneckého oddělení,“ sdělil tenkrát během vypjatých vyjednávání tehdejší ředitel nemocnice v Litomyšli Libor Vylíčil.

Nemocnice však neudržela ani novorozenecké oddělení, ani porodnici.

„Je to veliká škoda. Porodnice byla moderní, nově opravená. Stihli jsme tam přivést na svět krátce před zavřením první dceru. Syn se nám narodil o dva roky později v Ústí nad Orlicí. Je jediný v naší rodině, kdo nemá v rodném listě jako místo narození uvedenou Litomyšl,“ řekla Zuzana Tichá z Litomyšlska.

Porodnice v Litomyšli byla mezi prvními v republice, která zrušila poplatek za přítomnost tatínka u porodu.

Pohled do historie



Roku 1956 se dal do provozu velký monoblok nemocnice v Litomyšli. Dne 27. října 1956 byla slavnostně otevřena jako Okresní nemocnice. Hlavní pavilon tvoří monoblok, který sdružuje oddělení chirurgie, ženské a porodnické, ortopedické (1. listopadu 1956), oční (1. 11. 1956), transfuzní stanice (1. 11. 1956), radiodiagnostické oddělení (1956) a v samostatném křídle oddělení dětsko-kojenecké (1. 8. 1957). V roce 2002 začala rozsáhlá rekonstrukce monobloku, kde sídlí porodnice, za 300 milionů korun. Tímto způsobem se nemocnice dostala na evropskou úroveň v poskytování zdravotnické péče. Již od roku 1990 umožňovala litomyšlská porodnice přítomnost otce u porodu (event. jiné blízké osoby). V roce 2012 zrušila porodnice poplatek za přítomnost otce u porodu a ranní budíček posunula ze šesté hodiny na sedmou. K 31. květnu 2013 byla porodnice uzavřena.

Otcové tady mohli na porodní sál už od roku 1990.

„Zavření litomyšlské porodnice v květnu roku 2013 byl pro mne obrovský šok. Čerstvě jsem dostudovala vysokou školu, abych byla opravdu erudovanou porodní asistentkou, a byla jsem šťastná, že mám práci v místě bydliště a nemusím nikam dojíždět. Byli jsme skvělý kolektiv a sehraná parta. Gynekologicko-porodnické oddělení tenkrát vedl primář Harald Čadílek a jeho skvělé manažerské schopnosti učinily porodnici v Litomyšli vyhlášenou. Porodnost jsme měli vyšší než v konkurenčních Svitavách,“ vzpomínala porodní asistentka Soňa Neugebauerová.

Bývalá porodnice v Litomyšli dnes slouží gynekologii a rehabilitaci.Zdroj: Nemocnice Pardubického kraje

V Litomyšli se rodilo okolo šesti stovek dětí ročně. Ani to však moderní porodnici nezachránilo. Už na jaře 2013 se objevila informace, že dětské oddělení nemá lékaře. Za záchranu porodnice bojovali lidé z celého regionu. Petici za zachování dětského oddělení a porodnice tehdy podepsalo přes pět a půl tisíce lidí, obsahovala 261 listů. Nebylo to nic platné.

„Zákulisí celé té situace je mi dodnes záhadou. Nedokázala jsem pochopit, že vedení Litomyšle dopustí to, že matrikářka už nikdy nevystaví rodný list s místem narození Litomyšl. Zbylo pouze omezené gynekologické oddělení. Personál porodnice a novorozeneckého oddělení byl umístěn na jiná pracoviště nebo propuštěn,“ doplnila Neugebauerová.

Litomyšlští rodáci tak před deseti lety skončili.

„Je mi velmi líto, že už se nenarodí v Litomyšli nový 'Bedřich Smetana'. Velmi bych si přál návrat porodnice do Litomyšle, ale jsem realista a smiřuji se s tím, že v dohledné době se to v rámci nemocnice nepodaří. S vedením nemocnice alespoň děláme vše pro to, aby se žádné další oddělení v Litomyšli nezavíralo,“ podotkl starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

V Litomyšlské nemocnici tak pokračuje dál jen gynekologické oddělení. Tam, kde se ozýval křik čerstvě narozených miminek, je dnes jiný sál a rehabilitace. „Porodnice v Litomyšlské nemocnici měla dva porodní sály a šest pokojů. Část těchto prostor nyní slouží rehabilitaci, část gynekologickému oddělení. Místo porodního sálu s vanou je zákrokový sál. Tam, kde bylo oddělení novorozenců nebo pokoj oddělení šestinedělí, jsou nyní cvičebny rehabilitace,“ přiblížil aktuální situaci vedoucí lékař gynekologického oddělení Libor Vylíčil.

V areálu nemocnice v Litomyšli se rodily děti podle historických pramenů přes sto let, zřejmě už od roku 1905. Na svět tady přišly desítky tisíc miminek.

Zdroj: Deník/ Iveta Nádvorníková