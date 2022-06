Do autokempu přijíždí traktorbagr se speciálním nástavcem. Ze země vedle nových chat vydloubne během pár minut obří kus zeminy. Odváží ho v „klepetech“ a přiváží velký dub. Strom s balem hlíny umístí do jámy a je to. Město nemusí čekat deset let, než by z malé sazenice vyrostl takto velký strom. Navíc zachránilo desítky listnáčů, které by čekala už jenom motorová pila. Přesunou se do třech nových lokalit v Litomyšli.