Koupaliště mají zelenou již od 31. května. Jednotlivé areály však trápí nedostatek návštěvníků. Sužují je totiž přísná protiepidemická pravidla, kterými se bez výjimky musí řídit.

Někteří lidé návštěvy koupaliště letos omezili kvůli přísným pravidlům spojeným s koronavirem. „Nehodlám podstupovat testování jen kvůli tomu, abych se mohl jít vykoupat,“ rozzlobil se například Tomáš Plevák z Holic. Stížnost na opatření slýchávají provozovatelé často a koupaliště se i přes vysoké teploty plní pozvolna. Lidé často raději dají přednost přírodnímu koupání. „Není to o tom, že by se lidé báli přijít, spíše si stěžují a stanovená pravidla jim vadí,“ sdělila provozovatelka Koupaliště Cihelna Pardubice Veronika Ministrová.

Provozovatelé zároveň musí hlídat naplněnost areálu, která nesmí přesáhnout 75 procent celkové kapacity. Avšak to na většině koupališť nehrozí, lidé zkrátka nechodí. „Naše celková kapacita činí pět tisíc osob. Nicméně ani ta 75procentní se letos ještě ani zdaleka nenaplnila,“ povzdechla si Ministrová. Stejný problém řeší také Městské koupaliště Choceň.

„Obsazenost se oproti minulým letům výrazně liší. Dosavadní letošní návštěvnost počítáme přibližně na pouhých 20 procent a možná ještě méně,“ postěžovala si vedoucí choceňského koupaliště.

Odliv návštěvníků potvrdil také vedoucí plovárny ve Vysokém Mýtě Jiří Kovařík, podle něhož byl start sezony nejslabší za posledních deset let.

Stejná pravidla jako v restauracích či na táborech

„U vstupu se kontrolují potvrzení nebo jiné certifikáty, kterými lidé prokazují svoji bezinfekčnost. Kdo nám takovou skutečnost nedoloží, obratem ho posíláme domů,“ prozradila pokladní Městského koupaliště Choceň.

Přísná pravidla platí jak pro návštěvníky, tak pro provozovatele. Příchozí se před vstupem do areálu musí prokázat platným potvrzením od lékaře, certifikátem o prodělání nákazy covidem-19 v uplynulých 180 dnech nebo certifikátem o ukončeném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dní. Dalšími možnostmi, jak se prokázat negativním výsledkem, je platný PCR nebo antigenní test z odběrového místa. Provozovatel pak při vstupu do areálu musí kontrolovat, zda návštěvníci tyto podmínky splňují.

Někteří provozovatelé ale potvrdili, že narazili na návštěvníky, kteří se snažili podvádět, například si potvrzení o testování různě předávali a posílali mezi sebou. Takových jsou ale jen jednotky „Nařízená pravidla jednotlivci poměrně dodržují. Když by někdo něco nedodržoval, tak to následně budou řešit plavčíci, kteří ten den mají směnu,“ přidala vedoucí Městského sportoviště Skuteč Hana Malinská.

Mnohé návštěvníky ale neodradí ani podmínky nařízené vládou a na koupaliště vyrážejí. „Léto je spojené s koupáním, a proto koupaliště navštívím za jakýchkoliv podmínek s celou rodinou,“ prohlásil Petr Klusák z Pardubic.

Koupaliště v Poličce ale naopak trhá rekordy

Ale ne všechna koupaliště jsou na tom stejně bídně. Třeba koupaliště v Poličce letos trhá i přes covid rekordy.

V červnu i v červenci bylo koupaliště v Poličce otevřené většinu dní. I přes vládní opatření proti šíření koronaviru zůstává ve velké oblibě. Nejvyšší denní návštěvnost byla v úterý 6. července, a to 635 osob.

„Celkem od 18. do 30. června využilo koupaliště 2 255 lidí. Pro srovnání v loňském roce ho navštívilo od 12. do 30. června pouze 688 osob. Nízká návštěvnost loňského roku byla způsobena nepříznivým počasím,“ uvedla mluvčí Poličky Naděžda Šauerová. Letos v červenci přišlo od 1. do 14. července celkem 2 232 lidí. Koupaliště je otevřeno denně od 10 do 20 hodin.