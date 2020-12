Sestavený betlém viděli lidé naposledy ve Svitavách v roce 1961. Od roku 1990 muzeum jednalo o vrácení betlému do Svitav a teď mají lidé konečně šanci vidět „svůj“ betlém v pohybu. Sálem svitavského muzea se rozléhá klepání. To v betlému muži sekají dřevo, točí se větrný mlýn nebo se zavírají okna domu. „Betlém budeme pouštět vždy v celou hodinu a ještě o půl. Provoz mechanismů je náročný a nechceme, aby se brzy poškodily,“ říká ředitel svitavského muzea Hynek Stříteský.

V přízemí muzea je sestavená první část restaurovaného betlému, asi šest metrů dlouhý soubor staveb. To hlavní tu ale lidé ještě nenajdou. „Děti budou hledat určitě jesličky, ale ty ještě nejsou zrestaurovány, ale i tak je to krásné dílo. Když se člověk podívá ode dveří, je to jedna z nejzajímavějších částí betlému. Vidíme kombinaci orientální a středoevropské architektury. Je vidět betlemářská tradice, jednotlivé části vznikaly během 200 let a odráží se tady to, jak se místní betlemářská škola vyvíjela,“ vysvětluje Stříteský.

V neděli bude svitavské muzeum otevřené zdarma. Vzhledem k epidemiologické situaci ale musí muzejníci hlídat počet návštěvníků. „Otevřeme jen z 25 procent celkové kapacity. Najednou smí dovnitř maximálně padesát osob. Třeba v sále u betlému musíme hlídat počet lidí, najednou jich tu může být jen deset,“ dodává ředitel muzea. Betlém si mohou ale lidé prohlédnout i každý všední den odpoledne a také o víkendu, kdy bude muzeum otevřené celý den.

Ve Svitavách bylo mezi světovými válkami na 400 vyřezávaných betlémů, z toho 40 mechanických. Odsun německých obyvatel se na tradici betlémářství podepsal. Většina betlémů byla rozkradena a zničena. Ve Svitavách zůstala jen jejich torza. Od založení muzea v roce 1947 byl vystavován Velký svitavský mechanický betlém, jehož autory byli betlémáři z let 1826 až 1942. Rozsáhlý betlémový soubor sestavili muzejníci z konfiskátů menších betlémů a vytvořili jeden velký pohyblivý celek. V roce 1969 byl v krabicích odvezen do muzea v Pardubicích. V roce 2012 se betlém podařilo vrátit zpátky do Svitav a v roce 2015 byl převeden do majetku svitavského muzea a prohlášen kulturní památkou ČR.