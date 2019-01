Pardubice - Premiér Jan Fischer 13. ledna navštívil Univerzitu Pardubice. Spolu s ním si vysokou školu, na níž studuje na deset tisíc studentů, prohlédla po jednání s představiteli školy i ministryně školství Miroslava Kopicová.

Po schůzce a debatě, která trvala necelou hodinu, se oba hosté podepsali do pamětní knihy a obdrželi medaile Arnošta z Pardubic. „Univerzita Pardubice nepochybně patří mezi nejdynamičtější. Za deset let se počet posluchačů zdvojnásobil,“ ocenil její mohutný rozvoj Jan Fischer. Premiér rovněž zdůraznil, že se mu velmi zamlouvá silný proreformní postoj představitelů školy a snaha získat na další rozvoj evropské dotace. Po brífinku s novináři provedl rektor Jiří Málek premiéra a ministryni prostorami nového areálu fakulty chemicko-technologické.

Takřka samou chválu pěl na Univerzitu Pardubice český premiér Jan Fischer, který se vydal na její akademickou půdu včera dopoledne, a to v doprovodu dalšího vládního představitele – ministryně školství Miroslavy Kopicové. Po třičtvrtěhodinovém rozhovoru s rektorem, čtyřmi prorektory a kvestorem před novináři konstatoval: „Ujasnil jsem si, že škola je dobře vnitřně organizována. Má dobře uspořádané vztahy mezi vedením, mezi rektorátem a jednotlivými fakultami, má dobře organizovanou ekonomiku. Také jsem zde zaznamenal fakt, že to nebyl pláč o penězích, že to nebylo o natažené ruce, ale o vůli nacházet v této zemi pro univerzitní svět dobrou efektivní rozmístění finančních prostředků,“ sdělil premiér Jan Fischer.

Dozvěděl se například od rektora Jiřího Málka, že univerzita podala na konci minulého roku žádost o evropské peníze na projekt Centra materiálového výzkumu. „Je to ambiciózní projekt, který má za cíl dále rozvinout už vynikající úroveň v oblasti materiálového výzkumu na naší univerzitě a zapojit naše významné partnery v zámoří, v Evropě a ve Spojených státech,“ uvedl rektor s tím, že projekt za miliardu korun bude posuzován experty a do poloviny letošního roku bude rozhodnuto, zda a jakým způsobem bude financován.