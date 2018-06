Překvapení pro Portmana? Soška čerta

Litomyšl – Muzejní noc připomněla několik výročí. Muzeum v Litomyšli slaví 90 let ve stávající budově a Portmoneum 25 let od založení.

Socha čerta do výklenku.Foto: Deník / Iveta Nádvorníková

Vrcholem oslav bylo představení opraveného a doplněného vydání knihy Josef Portman, knihtiskař litomyšlský od autorky Hany Klimešové. Došlo i na překvapení večera, ze kterého by měl radost hlavně Josef Portman. Právě on si v roce 1924 přál sochu čerta do výklenku. Ačkoliv ji Josef Váchal začal tvořit, nedokončil ji, protože špalek jednou v zimě spálil. Sochu čerta vyřezal ze dřeva Jiří Janočko. Josef Portman si přál čerta se světélkujícíma očima, takže soška je má jantarové.