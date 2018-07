Předvolební kampaň začala. Piráti se dohadovali se starostou kvůli petici

Moravská Třebová - Do podzimních komunálních voleb zbývají ještě tři měsíce, předvolební kampaň se už ale rozběhla na plné obrátky. A vypadá to, že v Moravské Třebové bude vyhrocená a nevybíravá.

Radnice v Moravské TřebovéFoto: Foto: Deník/ Květa Korbářová

Zatímco tradiční strany, které se uplynulé čtyři roky podílely na správě města, sestavují kandidátky, dolaďují program a voliče se většinou chystají oslovit až měsíc před volbami, moravskotřebovští Piráti, už mají první veřejné vystoupení za sebou.

Poslední červnový pátek si postavili předvolební stánek na náměstí přímo před radnicí. „Dvacátého devátého června odstartovala petiční podpisová akce za otevřené město,“ přiblížil lídr kandidátky Karsten Sachs. Podpisy chtějí Piráti sbírat celé léto. „Petici pak předáme nově zvolené radě města v říjnu tohoto roku,“ upřesnil Sachs.

Stánku s černou plachetnicí si povšiml i moravskotřebovský starosta Miloš Izák (ČSSD). „Původně jsem myslel, že tam něco prodávají, tak jsem to šel zkontrolovat,“ vysvětluje Izák. „Když mi řekli, že jde jenom o petici, tak podle petičního zákona na to mají právo. Jenom jsem je upozornil, že jakmile zjistím, že tam něco prodávají, že je nechám vyhnat, protože neměli zaplacený zábor veřejného prostranství,“ dodává starosta.

Piráti to ale vidí jinak. „Přišel starosta, o petici nic nechtěl slyšet a vyhrožoval, že nás nechá vyhodit,“ tvrdí Karsten Sachs. „Až jsem odvětil, ať to klidně udělá, že si natočím, jak vyhazuje starosta násilím petici, tak znejistěl. Pak si to nechal vysvětlit s petičním zákonem a odešel,“ popisuje Karsten Sachs.

Na místo se údajně dostavila i městská policie. „Přijela vzápětí, strážníci šli za starostou, který stál u stánků a vedla s ním diskuzi. Pak zase odešli,“ dodává lídr Pirátů. „Městská policie u toho nebyla, pokud si pamatuji, ale nebyl jsem tam celou dobu. Já jsem je tam nevolal,“ nesouhlasí starosta Miloš Izák.

Podle mluvčího města reagovali strážníci na podnět od občanů. „Městská policie byla během rutinní pochůzky po náměstí dotázána, zda je zde dovoleno umístit petiční stánek,“ sdělil Václav Dokoupil. Podle mluvčího se strážníci, vzhledem k tomu, že zákon umístění stánku na veřejném prostranství umožňuje, záležitostí nezabývali.

Podobný incident řešila městská policie vloni na podzim před parlamentními volbami. Příznivci Okamurovy SPD, kteří rozbalili předvolební stánek s peticí na parkovišti před obchodním domem Lidl, se rovněž odkazovali na petiční zákon. Neuvědomili si však, že se ocitli na soukromém pozemku. A protože nehodlali odejít dobrovolně, obrátil se manažer prodejny na městskou policii. Hlídka, která vzniklou situaci konzultovala i se státní policií, Okamurovy přívržence z parkoviště vykázala, což dobrovolně akceptovali.