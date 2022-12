V pátek 16. prosince odpoledne spěchaly do Vísky u Jevíčka desítky hasičů. „Srdce“ vesnice, dům rodiny Weissových, zachvátily plameny. „Pan Weiss jako vždycky podal pomocnou ruku a hlídal malého čtyřměsíčního vnoučka. Mrzlo, tak přiložil pořádně do kamen a šel dát maličkého spinkat, usnul s ním. Mezitím propukl požár. Venku si všiml střechy v plamenech jeden ze synů pana Weisse, který okamžitě vběhl do domu. Probudil spícího tátu a malinkého synovce a vyvedl je ven z domu, naštěstí díky němu vyvázli bez zranění,“ popsala osudný den Eva Toulová, starostka Vísky u Jevíčka a iniciátorka peněžní sbírky pro rodinu.