První den českého předsednictví přiletí členové Evropské komise na pardubické letiště Jana Kašpara, odkud odjedou na jednání s českou vládou do Litomyšle. Večer na to naváže pod patronací Pardubického kraje Koncert pro Evropu na festivalu Smetanova Litomyšl jako slavnostní připomenutí evropského kulturního dědictví a společných evropských hodnot. Pardubický kraj se zapojí do organizace některých akcí v Bruselu a také na Pardubicku.