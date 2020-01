V pátek 17. ledna uplynulo deset let od záchrany tříletého Jakuba v Martinicích u Proseče. Tento zásah mají dobrovolní hasiči z Budislavi stále v paměti a rádi si ho letos připomněli.

Sanity zapadly do sněhu. Dítě zachránili hasiči. | Foto: Marek Bulva

Těžká noc

Dne 17. ledna 2010 ve 2.10 hodin byla jednotka vyslána na poskytnutí technické pomoci do Proseče-Pastvisko. Podle prvotní informace se mělo jednat o zapadlou sanitu spěchající k malému chlapci který se dusil – měl laryngitidu. Sanita ovšem zapadla už u obce Rychnov a snažila se ji vyprostit jednotka z Proseče. Úkolem budislavských hasičů bylo dopravit malého chlapce k druhé sanitě. Zásah komplikoval velice silný vítr (90 km/h), velké závěje a nízká viditelnost a skutečnost, že nikdo nevěděl, kde se malý pacient nachází. Hasiči dojeli přibližně jeden kilometr za Proseč, ale dále nebylo možné pokračovat. Hasiči Martin Heger a Marek Bulva z Budislavi se tak vydali pěšky tři kilometry přes metrové závěje pro tříletého Jakuba. „Sanitka se nedostala k nemocnému dítěti, proto jsme s Markem pro něj vyrazili pěšky. Byl nepříjemný vítr a chumelilo. Zabalili jsme chlapce do deky a zase jsme s ním došli k sanitce. Odhaduji, že to byly asi tři kilometry,“ popsal před deseti lety zásah velitel budislavských hasičů Martin Heger. Z Pastviska je do Martinic navíc doprovodil místní člověk, který okolí dobře znal.