Celkem stovka zrušených spojů - to není bilance za poslední týden či měsíc, to je seznam autobusů, které neodjedou ve čtvrtek 3. února. Cestující nepřijdou o své spoje pouze na Orlickoústecku, ale po celém Pardubickém kraji. Za tristní situací stojí podle vedení ČSAD vysoká nemocnost. Hejtmanství se tak v polovině ledna rozhodlo přejít na takzvané letní prázdninové řády. Ani to však zdaleka nestačí. Neodjíždějí ani brzké ranní dělnické spoje. Řada lidí se tak může mít problém dostat se do práce či v noci z práce domů.