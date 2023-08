/ARCHIVNÍ FOTO/ Dnes je tomu přesně 55 let od jednoho z nejtragičtějších okamžiků českého národa a jeho státnosti v historii. Právě 21. srpna roku 1968 vtrhla vojska kdysi opěvované „Rudé armády“ a vojsk Moskvou podrobených vazalských států do Československa, které se od počátku roku 1968 vydalo na cestu liberalizace, známé jako Pražské jaro. Československo přitom nebylo v hledáčku velmocenských ambicí Rusů první a bohužel zdaleka ani poslední zemí.

Situace v Litomyšli v srpnu 1968 | Foto: Josef Kuta

Pětkou, ale v tomto případě vyjadřující počet dní, začíná i historie invaze Moskvy do jiného suverénního státu, a to Ukrajiny, čímž Rusko jako právně uznaný nástupce Sovětského svazu před 544 dny rozpoutalo na území Evropy největší konflikt od Druhé světové války. Ostatně, i na jejím vzniku se Moskva aktivně podílela dohodou s fašistickým Německem z roku 1939, známé jako pakt Ribbentrop-Molotov. Dvojsečné bylo pro celou střední Evropu i osvobození od fašistů sovětskou armádou o šest let později.

Mimochodem, sám tajemník Ústředního výboru KSČ během Pražského jara a pozdější emigrant Zdeněk Mlynář své pozdější knize vzpomínek dal název „Mráz přichází z Kremlu“. Chtělo by se k tomu dodat slovo „vždy“. Alespoň v novodobé historii. Ale to už necháme na čtenářích.

Srpen 1968 v Litomyšli: Petice a nakupování zásob

Připomeňte si s námi ve fotografiích a vzpomínkách dnešní výročí 55 let od invaze armád Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa, která rozmetala veškeré naděje velké části národa na svobodu a demokracii a vyústila v dvacetileté období společenské stagnace známé jako normalizace. Všechny texty Svitavského deníku týkající se roku 1968 najdete ZDE.