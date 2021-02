Testování na covid-19 je možné už i v Moravské Třebové. Zájemci o antigenní test na covid-19 mohou navštívit ordinaci praktického lékaře Jiřího Kluga, která se nachází v přízemí polikliniky.

Na testování není potřeba objednání předem, pouze je nutné dodržet ordinační hodiny ve dnech pondělí, středa, pátek, a to od 7 do 14 hodin a úterý, čtvrtek od 11 do 18 hodin. Po testování je možné vystavit potvrzenío jeho výsledku. Přeshraniční pracovníci toto potvrzení dostanou i v anglickém jazyce. Jinak mohou zájemci o testování na covid-19 zajít do nemocnice ve Svitavách, Litomyšli nebo do léčebného ústavu v Jevíčku.