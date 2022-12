„Ráno 2. prosince 1942 odjeli všichni litomyšlští Židé z místního nádraží vlakem do Pardubic. Odtud 5. 12. transportem Cf 486 do Terezína. Pro některé to byla cílová stanice, jiní pokračovali po čase na východ, do Osvětimi. Pouhá hrstka z nich měla štěstí a holocaust přežili. Často jako jediní z rodiny,“ uvedla učitelka Dagmar Burdová, která se už před 20 lety se svými žáky připojila k projektu Zmizelí sousedé, který mapoval osudy Židů.

V nemocnici Svitavy se zastavil čas, řekl hejtman. Kraj sem pošle stovky milionů

Společně se studenty hovořila s několika pamětníky, kteří se Židy chodili do školy nebo si je pamatovali z města. Setkala se i s těmi, kteří holocaust přežili. Jednou z nich byla i Eva Freyová, která byla ve svých dvanácti letech transportována se svou maminkou do Terezína. Obě přežily koncentrační tábory a vrátily se do Litomyšle. „Eva vyprávěla, že si přála, aby maturovala na litomyšlském gymnáziu. To byl její velký sen a ten ji držel při životě. Evička se vrátila a v Litomyšli maturovala, pak se vdala, měla dvě děti,“ přiblížila příběh Burdová. Kameny zmizelých připomínající rodinu Freyovu se nachází u domu naproti věži.

Záchrana manželstvím

Velký příběh lásky se váže k rodině Bergmannových. Karel Bergmann přežil hrůzy holocaustu jen díky své ženě Růženě Musílkové, kterou si vzal v roce 1939. „Už jako stará paní mi vyprávěla, že si chtěla Karla vzít, protože věřila, že ho zachrání. A ta láska ho opravdu zachránila. Nedostal se do Terezína, prošel pracovními tábory, válku přežil a vrátil se do Litomyšle. S Růženou vychovali dvě děti Evu a Karla. Po roce 1968 odjeli do Kanady,“ vzpomínala Burdová.

Ne všichni Židé z Litomyšle ale měli takové štěstí. Z více než stovky se jich zpět domů vrátilo asi třináct. Ostatní zahynuli v koncentračních táborech, většinou v Terezíně nebo Osvětimi.

HLASUJTE: Vybíráme ten "NEJ" vánoční strom Svitavska i kraje

Šestnáct příběhů připomínají zlaté kameny se jmény a daty vložené do dlažby u domů, kde Židé žili. V Litomyšli se na ně skládali obyvatelé města i rodiny Židů, kteří válku přežili. „Má to smysl a o to větší v dnešní době, když vidíme, co se děje ve světě. Kameny zmizelých měla města v regionu a Litomyšl ne, proto jsem ráda, že jsou už i tady. S rodinou jsme na kameny přispěli, má to tak být,“ řekla Marie z Litomyšlska.

První Kameny zmizelých byly položeny za účasti rabína i velvyslankyně státu Izrael paní Anny Azariové. „Mám radost, že si Litomyšl připomíná svou minulost. Když mluvíme o židovské komunitě, nesmíme myslet jenom na holocaust. Tahle jména byli lidé, chodili tady do školy, někdo měl obchod na náměstí, většina asi docházela do synagogy,“ podotkla Azariová. Prvních šestnáct Kamenů zmizelých v Litomyšli připomíná Sladkusovy, Bergmannovy, Freyovy, Štolcovy a paní Emu Bondy.