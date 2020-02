V sobotu bude zahájen ostrý provoz Centra technického vzdělávání Půda v poličské knihovně, a to dnem otevřených dveří.

Na půdě v Poličce se procházejí roboti | Foto: Deník / Iveta Nádvorníková

Přijďte se podívat, co tato moderní učebna v Poličce nabízí, pozdravíte roboty, vyzkoušíte si 3D tisk nebo CNC laser, rozblikáte třeba Arduino, podíváte se do mikroskopu nebo si zkusíte, kolik vody se vejde do vepřového močového měchýře. Samé zajímavosti.