Jedná se o rekonstrukci 1,7 km dlouhého úseku pětatřicítky ve směru od kruhového objezdu k mostu nad železniční tratí v Olomoucké ulici. „Stavební práce budou rozděleny do tří etap, a to v termínu od 19. dubna do 31. května. V tu dobu je nutné počítat s dopravním omezením a zvýšenou frekvencí dopravy v centru města,“ sdělil mluvčí Moravské Třebové Václav Dokoupil.