„Uzavírka se týká úseku od odbočky k výrobnímu závodu Saint-Gobain Adfors až po vjezd na městskou čistírnu odpadních vod. Objízdná trasa do 3,5 tuny povede po silnici I/35 a následně mohou řidiči vjet první odbočkou do Nedošína. Pro vozidla nad 3,5 tuny platí trasa také po silnici I/35 a druhá odbočka,“ informoval mluvčí města Michele Vojáček.

Do konce srpna proto nebude autobus městské hromadné dopravy zajíždět do Nedošína. Od 22. června do 1. září je rovněž uzavřena část naučné stezky Velký Košíř, a to v úseku podél oplocení výrobního závodu.