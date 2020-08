Rekonstrukce se týkají také trati v Litomyšli. První začne už v pondělí 10. srpna. „Železniční přejezd v Nedošíně se bude opravovat od 10. do 24. srpna. Pro dopravu dělníci vybudují provizorní přejezd. Ve stejném termínu dojde na úpravy přejezdu v ulici J. Žižky,“ informoval mluvčí litomyšlské radnice Michele Vojáček. Během rekonstrukce je v plánu i oprava vozovky a kolejí. Příští rok dojde na modernizaci bezpečnostního zařízení.

⋌Čtrnáct dní potrvá výluka na trati Vysoké Mýto, město – Litomyšl. Výluka je naplánovaná od 10. do 24. srpna. „Osobní vlaky nahradí autobusová doprava, která pojede podle výlukového jízdního řádu,“ dodal Vojáček. Další omezení se chystá od 17. do 18. srpna, vždy od 8.30 do 18.30 hodin. Na tento termín avizují České dráhy výluku na trati Choceň – Vysoké Mýto. Důvodem je oprava a údržba železniční tratě, přejezdů a odstranění vegetace u trati.