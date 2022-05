Po rekonstrukci budou moci vlaky zase v úseku jezdit rychlostí 140 kilometrů v hodině. Nový násep vyztuží geomříže, které budou ukotvené do štěrku. Stavbaři upraví trakční vedení a zajistí ochranu kabelů.

„Práce potrvají až do října a celkové investiční náklady stavby dosahují 86 milionů korun,“ dodala Kotasová.

Práce na trati se nejvíce dotknou cestování mezi Březovou nad Svitavou a Svitami. V úseku bude od 1. června až do 26. srpna nepřetržitá výluka. Všechny spoje nahradí autobusy, které pojedou podle výlukového jízdního řádu. Opravy na trase Brno – Svitavy mají být hotové do ledna 2023. Poté bude cestování vlakem do Brna pohodlnější a rychlejší.