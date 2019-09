První zářijovou sobotu bude zavřena hlavní silnice v Poličce.

Ilustrační foto - uzavírka. | Foto: Deník / Ondřej Littera

V sobotu 7. září bude od 8.30 do 10.30 hodin a od 15.30 do 17.30 hodin bude úplně uzavřena silnice I/34 v Poličce, a to na nábřeží Svobody.