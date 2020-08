V pondělí 17. srpna začne oprava silnice ze Zadního Arnoštova u Jevíčka do Křenova.

„S ohledem na termín zahájení je první část opravy v letošním roce plánována do 31. října v úseku od Zadního Arnoštova po odbočku Mařín a v části obce Křenov. Druhá část bude pokračovat od 1. dubna do 20. července od odbočky Mařín až do Křenova. Autobusy budou Zadní Arnoštov obsluhovat podle jízdního řádu pouze od horní zastávky U hájenky. Autobusová zastávka v obci u křížku bude mimo provoz,“ informoval starosta Jevíčka Dušan Pávek.