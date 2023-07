/FOTO/ Milovníci stavebnic zbystřete. Do Litomyšle se po čtyřech letech vrátila výstava Svět kostiček. V zámecké jízdárně si můžete prohlédnout od soboty 8. července do středy 30. srpna několik stovek exponátů z více než 2 milionů kostiček. K vidění jsou stavebnice jako Lego, Seva, Cheva a Roto.

Výstava Svět kostiček se po čtyřech letech vrátila do Litomyšle. | Foto: Deník/Kristýna Sauerová

Autor výstavy Petr Šimr se chtěl odlišit od konkurence, která má stálé expozice po celé republice, a tak před téměř 10 lety přišel se svou putovní výstavou Svět kostiček. Na ní sdružuje exponáty, které nemají ve světě konkurenci. Jedním z nich je například zlaté porsche z Lega Technic, které je světovým unikátem. Majitel autíčka si nechal jednotlivé díly pozlatit tenkou vrstvou barvy, která obsahuje karáty. Současná hodnota exponátu je přes 120 tisíc korun.

Zájemci mohou výstavu navštívit vždy od 10 hodin do 18 hodin, a to až do středy 30. srpna. Více informací o akci se dozvíte na webových stránkách.

Na své si na výstavě přijdou děti i dospělí. „Vrátil jsem se zpátky do dětství, kdy jsem stále dokola stavěl domečky z Lega. Obdivuji autorovu trpělivost a kreativitu,“ komentoval výstavu pětadvacetiletý návštěvník Marek.

Na výstavě najdete exponáty převážně z rukou autora výstavy Petra Šimra. Dále například od autorky se zkratkou AHK, Matěje Svatoše z Poličky, Přemysla Brunhofera a Dity Radové, přezdívané „Matka“.

Petr Šimr je v České republice třetím největším sběratelem Lega, avšak jeho srdcovou záležitostí je už pár let stavebnice Seva. „K letošnímu červenci jsem navrhl a sestavil 750 modelů vlastní tvorby,“ přiblížil Šimr. Důvod, proč dal přednost této stavebnici, je jednoduchý. „Lego na nás kouká z každé vitríny většího města nebo městyse a dnes s ním pracuje kdekdo,“ dodal.

Chtěl tedy pracovat s něčím, s čím na trhu nedělá vůbec nikdo.

Nejvíce času stráví malí návštěvníci kromě herny také u autodráhy Ites ze 70. let, kde pomocí joysticků ovládají dvě autíčka a závodí.