Vedení obce jako důvody udává velké převýšení, ostré slunce nebo hrozbu, že přes cyklostezku budou jezdit traktory. „Preferujeme turistickou cyklostezku a ne trasu do práce a z práce,“ řekla starostka Starého Města Jarmila Řezníčková. Příprava nové trasy cyklostezky potrvá roky, stavba té původní mohla začít do dvou let.

Silnice od Moravské Třebové do Starého Města je nebezpečná. Na tom se shodnou cyklisté, řidiči i odborníci na dopravu. Vzrostlé stromy zasahují do silnice, na vozovce dělají „boule“ a cyklisté tak nejedou těsně u krajnice. „Cyklostezku potřebujeme hlavně kvůli bezpečnosti. Málem mi tam auto srazilo dítě. Jezdíme často na kole směr Lanškroun. Všude jsou cyklostezky, jen tady nic nebude. Jsem naštvaná,“ řekla Kateřina ze Starého Města po jednání zastupitelů, kde byla schválená jiná trasa.

Posun do podmáčené části

O cyklostezce mezi Moravskou Třebovou a Starým Městem se podle místních lidí mluví přes deset let. „Ta silnice je nebezpečná. Lidé tady sepsali petici, kterou podepsaly dvě stovky občanů. Přitom nová trasa cyklostezky, kterou schválili, znamená jen posun o několik desítek metrů po poli, navíc do nejvíce podmáčené části,“ podotkl opoziční zastupitel Martin Kozák.

Lidé ve Starém Městě jsou naštvaní, na posledním jednání zastupitelů se jich sešla více než stovka. Ostrými slovy nešetřili. „Jeli jste tam někdy na kole? Nám jde o bezpečnost, dostat chodce a cyklisty z té silnice pryč. Bezpečnost by pro vás měla být na prvním místě. Jestli je vše nachystané, tak o čem se tady bavíme,“ rozčílil se na jednání muž ve středních letech.

Zastupitelé Starého Města ale těsnou většinou odmítli spolupráci s Moravskou Třebovou a následně schválili cyklostezku v jiné trase. Vedení obce si stojí za svým, že druhá trasa je lepší a příjemnější i pro cyklisty, protože nemá tak velké převýšení. „Pozemky pro původní variantu jsou vykoupené, ale ne všechny. Jeden je tam státní, dva patří Povodí Moravy a jeden městu Moravská Třebová. Dalo by se tam asi snadno dohodnout,“ přiznala starostka Řezníčková.

Zase od začátku

Příprava druhé trasy cyklostezky je však na bodu nula a obec čeká vše od začátku. „Je zpracovaná studie mikroregionu, a tam jsou naplánované trasy, aby propojily region od Jevíčka po Třebařov. Trasy mají být spíše turistické. Proto jsme se přiklonili k druhé trase u lesa, kterou můžeme i zastínit. Preferuji turistickou trasu. Tu jsme už schválili, dokonce jsme i poslali žádost o dotaci na projektovou dokumentaci na Pardubický kraj. Chceme jít vlastní cestou,“ vysvětlila Řezníčková.

Podle opozice je odmítnutí původní cyklostezky, která byla čtyři roky schválená, nesmyslné rozhodnutí. „Máme trasu, pozemky a projekt ve vysoké fázi rozpracovanosti. Moravská Třebová nám nabídla 95procentní dotaci na projekt a administrativní pomoc. Přišlo mi to jako hodně velkorysá nabídka. Odmítnutím spolupráce se obec připravila o 1,5 až 2 miliony korun. Pokud je obec investorem, měli bychom cyklostezku dělat primárně pro občany Starého Města a ne pro turisty,“ uvedl opoziční zastupitel Petr Báča.

Starostka však ujistila, že ona není proti cyklostezce a na bezpečnosti obyvatel jí taky záleží. „Nikdo z nás cyklostezku nezavrhuje. Ale míst, kde musíme řešit bezpečnost, je v obci více. V Radišově máme hodně dětí, chodí na autobus a je tam velký provoz. Je potřeba udělat chodník, i tam chtějí lidé bezpečnost,“ zmínila Řezníčková.

V bodě nula

O cyklostezku do Starého Města usilovali i lidé v nedaleké Moravské Třebové. Děti totiž dojíždějí do Starého Města do školy, lidé sem míří v létě mimo jiné i na letiště. „Cyklostezka je nakreslená a vyprojektovaná, pozemky vykoupené, to se připravovalo několik let. Stát na tom dělal roky, pozemkové úpravy stály miliony korun. Výměna pozemků není jednoduchá. Nabízeli jsme Starému Městu, že bychom zajistili dotaci na zpracování projektové dokumentace. Odmítnutím se veškeré mnohaleté snahy a práce při přípravě dostaly do bodu nula. Ale ta silnice do Starého Města je opravdu šílená,“ sdělil starosta Moravské Třebové Pavel Charvát.

Zastupitelé Starého Města nyní pracují na nové trase, její realizace se protáhne oproti původní o několik let. „Nechápu, když je možnost udělat cyklostezku příjemnější, proč za každou cenu spěchat a hned teď vylít asfalt do pole,“ dodala místostarostka Helena Gálová. Cyklostezka se podle mapy posune o několik desítek metrů, ale v Moravské Třebové vyústí zřejmě ve stejném místě. „Rozumím lidem, že cyklostezku chtějí, ale to je dlouhodobá akce, ta stezka tam bude navěky. Než se něco takového postaví, je potřeba vše pořádně zvážit,“ řekl místostarosta Jiří Šmída.

Kdy dojde na stavbu nové schválené trasy, nikdo v současné době neví. „Netroufnu si říci, kdy by mohla být cyklostezka hotová. Nejdříve musíme mít projekt, ten by měl být podle podmínek dotace od kraje hotový letos, snad najdeme dobrého projektanta,“ uzavřela starostka. Podle ní však příprava výstavby cyklostezky zabere celé volební období.