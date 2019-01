Moravská Třebová – Je to rok, co historický hotel Morava v centru města zničil požár. Ještě v březnu se zdálo, že na jeho místě vznikne nový hotel, ale plány majitele se změnily. Teď nabízí pozemek městu.

Hotel Morava býval dominantou centra Moravské Třebové. Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Radní mají o pozemky pod vyhořelým hotelem Morava v Moravské Třebové zájem. V úterý se představitelé města setkali s majitelem pozemku Petrem Bílkem, který jim ho přednostně nabídl k prodeji. O jeho návrhu bude ale ještě diskutovat městská rada, potom ho také projednají zastupitelé. „S majitelem jsme jednali o možnosti prodeje jeho pozemků městu a sdělil nám své finanční požadavky. Jsou o něco vyšší, než jsme si i představovali, ale jsou schůdné. Vychází z obvyklých cen a proti tomu nelze nic namítat. Snažili jsme se ho ale přesvědčit, aby dal nižší cenu,“ sdělil místostarosta Václav Mačát. Přesnou cenu, kterou majitel pozemku nabízí, nechtějí radní zatím říci. „Nebylo by to vůči majiteli korektní,“ míní Václav Mačát.

O koupi pozemků bude jednat rada a také jeden z výborů zastupitelstva. Potom zastupitelům doporučí, nebo nedoporučí pozemky koupit. Zastupitelé budou o návrhu hlasovat na jednání 4. června. O den později se vedení města spojí s majitelem a sdělí mu výsledek. Pokud město pozemek nekoupí, chce ho majitel prodat. „Prý má zájemce, který by pozemek koupil a pak asi dále prodal. Jistější ale bude, když získáme pozemek my a rozhodneme si sami, co bude v místě bývalého hotelu,“ dodává místostarosta Mačát.

Původně si nechal majitel Petr Bílek zpracovat na výstavbu nového hotelu projekt a získal i stavební povolení. Od stavby ale z rodinných důvodů upustil a začal jednat s radnicí.

Pokud pozemky koupí město, může na ploše zhruba jeden tisíc metrů čtverečních vzniknout park nebo se rozšířit křižovatka. Hotel město v žádném případě stavět nebude. Na to by se musel najít soukromý investor.