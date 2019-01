Kamenec - Ohořelé trámy, zničený nábytek, děravá střecha… Rodině Luňáčkových z Kamence u Poličky se pár dní před koncem roku obrátil život naruby. Velký požár zničil jejich opravený dům. Se čtyřmi malými dětmi se ocitli v těžké situaci. Bydlí u příbuzných v malém bytě. Neztrácejí sílu a hlavně všem moc děkují za pomoc.

MANŽELÉ LUŇÁČKOVI se dvěma ze svých čtyř dětí v jedné z částečně zachovalé místnosti ve vyhořelém domě v Kamenci. Čekají na vyřízení pojistky a hlavně na jaro, aby co nejdříve mohli začít s opravou rodinného domu. | Foto: Deník / Iveta Nádvorníková

Na probuzení 28. prosince rodina Jany a Jana Luňáčkových nikdy nezapomene.

„Uslyšela jsem praskání ohně. Pobrali jsme děti a vyběhli ven,“ vzpomíná maminka čtyř dětí. Nad ránem zachvátily jejich dům plameny. Hořet začalo podle hasičů od zazděného trámu v komíně a škoda se vyšplhala do milionů.

Procházíme vyhořelým domem. Z dvanácti místností zůstaly šestičlenné rodině tři. Z pokojů nezbylo nic. Střecha je celá zničená…

„Čekáme na pojistku, ta nám teď pomůže nejvíc, abychom mohli udělat novou střechu. A pak mohli pokračovat dál,“ říká Jana Luňáčková. Rekonstrukce rodného domu jejího manžela trvala rodině přes deset let. Skončili vloni. Teď mohou začít úplně od začátku.

„Vážíme si pomoci všech lidí. Děkujeme městu, hasičům a všem, kteří nám poslali peníze a dali věci.“ Luňáčkovi

„Potřebujeme, aby co nejdříve začalo jaro. Musíme udělat nové zdi, místnosti. Střecha se musí celá shodit a udělat komplet znova. Je to 860 metrů čtverečních, dva kilometry latí. Odhadem bude stát asi 700 tisíc korun. Zachránily nás ale klenby nad některými místnostmi. Jinak by musely stropy dolů všude,“ přibližuje Jan Luňáček.

S manželkou a čtyřmi malými dětmi nyní bydlí u své maminky a bratra v bytě v Poličce. Není to snadné, přiznávají Luňáčkovi. Osm lidí v malém bytě… „Někdy si lezeme na nervy,“ podotýká maminka Jana.

Ihned po požáru rodina zažila úžasnou vlnu pomoci. Luňáčkovým pomohli kamarádi, vedení města Poličky, hasiči i úplně cizí lidé. „Chci hlavně poděkovat lidem za pomoc. Přivezli nám spoustu věcí, podpořili nás psychicky,“ říká dojatě táta čtyř dětí. A jedním dechem dodává, že to vůbec nečekali a že je překvapuje i fakt, že jim pomohla i třeba maminka s postiženou dcerou, která sama potřebuje pomoc.

Město Polička zřídilo pro rodinu finanční sbírku na transparentním účtu. Včera tam bylo 255 tisíc korun a sbírka pokračuje.

Luňáčkovým by pomohlo i propůjčení bytu v Poličce na několik měsíců.

Finanční pomoc lze zasílat na účet: 8522580379/0800.

Sbírka bude ukončena 27. února.