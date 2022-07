Celkový součet srážek v červenci překročil normál o 376 procent. Řeka Svitava, Lačnovský a Vendolský potok, stejně jako rybníky Rosnička, Dolní a Lánský se rychle naplnily vodou. Už na přelomu 5. a 6. července hrozilo nebezpečí, že dojde k jejich vylití.

Voda se z koryta vylila 7. července. Krizový štáb tehdy ve Svitavách začal evakuovat obyvatele z ulic Mostní, Seifertova, Bezručova, Vrchlického a dalších oblastí podél toku řeky Svitavy. Současně probíhaly práce na zabezpečení hrází rybníků a jejich zpevňování lomovým kamenem. Ochranné bariéry z pytlů naplněných pískem stavěli lidé také kolem řeky ve městě.

Velká voda napáchala velké škody i v Březové, podívejte se ve fotogalerii:

FOTO: Roční dceru jsme podávali oknem hasičům

Vzali si, co bylo po ruce

Po 25 letech už lidé na chvíle hrůzy nechtějí ani moc vzpomínat. „Bylo to hrozné. Voda se valila tak rychle, že jsme ani nestihli uklidit žádné věci. Vzali jsme si s sebou, co bylo po ruce,“ vzpomínal Karel Dvořák. Od 8. července hladina řeky pomalu klesala.

Povodňová vlna zničila majetek obyvatel Svitav, města a mnoha firem. Celkový účet přesahoval 66 milionů korun. Voda zaplavila přes 200 rodinných domků. Naštěstí nikdo při povodních nezemřel.

25 let od ničivých povodní.Zdroj: Deník/Jan Lakomý

Přírodní živel si ale tehdy přece jen vybral svou daň. Voda totiž zatopila základní školu na Komenského náměstí. Město naplánovalo řadu protipovodňových opatření a jedním z nich bylo narovnání toku řeky Svitavy. Škola musela k zemi a na jejím místě vzniklo upravené a otevřené koryto řeky.

Město také nechalo obnovit retenční schopnost rybníku Rosnička. V roce 2004 začala druhá etapa realizace protipovodňových opatření. Město upravilo koryto řeky Svitavy v Lánech. V roce 2005 byly vystavěny suché poldry na Lačnovském potoce.

Nejvíc povodně před 25 lety odneslo na východě Čech Orlickoústecko:

Čtvrtstoletí od ničivých povodní na Orlicku: Zničené domy, záchranáři na člunech

Nikdo nespí

Povodeň před 25 lety ale změnila život lidí taky v sousedním Hradci nad Svitavou. I tady voda napáchala škody za miliony korun.

„V neděli 6. července se řeka vylévá z koryta a zaplavuje přilehlé zahrady a pozemky. Vytrvale prší a fouká silný nárazový vítr, který láme větve stromů a poškozuje střechy. Pracovníci úřadu mapují celou situaci do nočních hodin. Nikdo nespí a s obavami čeká, co přinese ráno,“ zapsal do obecní kroniky Jaroslav Švrčina. Obytné části některých domků voda zaplavila až do výše 120 centimetrů.

Školka pod vodou

Dramatické chvíle zažili lidé taky v Březové nad Svitavou. Pod vodou se tady ocitly rodinné domy, kulturní dům, tělocvična i mateřská škola.

„Nanosili jsme domů plynosilikáty a na ně postavili nábytek, aby byl výš. Sledovali jsme předpověď počasí, abychom věděli, jestli bude ještě pršet. Když voda začala stoupat, roční dceru jsme podávali hasičům oknem, aby ji odvezli k babičce. Ani s autem už jsme neprojeli,“ vzpomínal patnáct let po povodni bývalý starosta Březové Martin Kiss.

Od roku 1997 se zvedla hladina Svitavy v Březové ještě několikrát, ale už nikdy v takovém rozsahu.