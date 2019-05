„V Moravské Třebové bude možné potraviny darovat v Penny Marketu na ulici Svitavská. Nejvíce pomůžete nákupem základních trvanlivých potravin a drogerie, kterých je v potravinových bankách stále nedostatek. Vybrané potraviny a drogistické zboží pomohou zejména seniorům, matkám samoživitelkám, pěstounským rodinám a dětem z dětských domovů, a to přímo v Moravské Třebové,“ sdělil Petr Matoušek z třebovské charity.

Do akce bude zapojeno 337 obchodů po celé republice. Nově bude možné také darovat potraviny přes internet, například v internetových obchodech jako Rohlík.cz nebo iTesco.cz. Možnost darovat potraviny přes internet bude delší, a to od 10. až do 24. května.