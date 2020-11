Obec s necelými dvěma stovkami obyvatel už několik měsíců pomáhá obcím i firmám s dezinfekcí veřejných prostor. Příluka na Svitavsku na jaře přišla se speciálním přístrojem, který aplikuje dezinfekci tzv. suchou mlhou v prostoru. Starosta David Šimek s kolegou Jiřím Švecem objíždí obce v celém kraji. Dezinfikují obchody, školy, domovy pro seniory nebo také kostely.

OSM HODIN V MASKÁCH

Je krátce před osmou hodinou ráno a auto týmu z Příluky zastavuje u Domova seniorů Drachtinka v Hlinsku. Dva muže se dvěma přístroji čeká několik náročných hodin. Domov pro seniory je ale na akci připraven.

„Je to pro nás velká logistika. Musíme přesunout klienty, vysvětlit jim, co se děje a proč. Dezinfekci prostor musíme přizpůsobit celý denní režim, aby u klientů nedošlo k velkému stresu,“ říká ředitelka domova Miroslava Kábelová. Na vše jsou ale „kosmonauti“ z Příluky připraveni a v maskách s filtry jedou pokoj od pokoje, žádné prostoje.

„V domovech pro seniory je vždy nejlepší organizace, vše je připravené. Používáme během aplikace dezinfekce upravené potápěčské masky s filtry, takže nám říkají kosmonauti nebo potápěči,“ podotýká starosta Příluky David Šimek. Zásah v hlineckém domově trval zhruba osm hodin a patřil mezi ty největší, co dvojka z Příluky zažila.

Od jara přístroj zastupitelé vylepšili, umístili na něj speciální hlavici a také ho ovládají na dálku. „Dáme přístroj do místnosti, nastavíme a odejdeme za dveře, kde ho teprve zapneme. Nejsme tak stále pod dezinfekcí, ačkoliv i tak se v tom pohybujeme. Já i zastupitel Jiří Švec máme jinou barvu vlasů, říkám kolegovi Zikmund,“ dodává Šimek.

Dezinfekce, kterou v prostorech pomocí přístroje aplikují, je Sanisol. Ta se běžně používá v nemocnicích, ale zředěná vodou. Přílucký přístroj vstřikuje do vzduchu koncentrát této dezinfekce.

HOTOVO ZA PĚT MINUT

„V jedné místnosti trvá aplikace asi pět minut, pak 45 minut funguje rozpad peroxidu vodíku a koloidního stříbra, které se musí usadit ve vzduchu. Následně místnosti vyvětráme. Prostor zůstává virucidní asi tři týdny,“ vysvětluje starosta Příluky.

Od jara objíždí s přístrojem obce a firmy v kraji, ale není to pro ně výnosný byznys. „Bereme to jako veřejnou službu. Jedeme za režijní náklady. Není to o tom vydělávat a ani to pro to neděláme. Asi jsme v oku firmám, ale to je jejich boj. Kolikrát lidé nemají jinou možnost, objednají drahou firmu a zaplatí ty velké peníze,“ podotýká Šimek. Doporučuje, aby si tento přístroj pořídily obce nebo firmy. Některé obce a města v Pardubickém kraji si už přístroje nakoupily, a také pomáhají dalším kolegům. „Domluvili jsme se starosty z Litomyšle, Svitav, Vysokého Mýta a Dolního Újezdu a stanovili jsme taxy pro veřejný a soukromý sektor,“ říká Šimek.

VÝHODNÝ BYZNYS

Dezinfekce se stala pro některé firmy výhodným byznysem. „Dělali jsme táborovou základnu. Poptávali dezinfekci po každém turnusu a měli nabídku od firmy, která jim nabídla cenu za jeden turnus 60 tisíc korun. My jsme to samé udělali asi za čtyři tisíce korun. Některé firmy na tom vydělávají nehorázné peníze,“ uzavírá David Šimek.

Tým z Příluky nyní čeká „kolečko“ po základních školách, které se chystají na návrat žáků. K tomu musí zvládnout obchody, kostely nebo domovy pro seniory, které bojují s covidem.

ZAJÍMAVOSTI:

Celkem vydezinfikoval tým z Příluky více než 40 tisíc metrů čtverečních.

15 kostelů

desítky sociálních zařízení a některá opakovaně

desítky základních a mateřských škol (opakovaně)

desítky firemních prostor (opakovaně)

Přístroj vyrábí firma ve Vesce u Sezemic - všemi přístroji v ČR vydezinfikováno 380 tisíc metrů čtverečních.