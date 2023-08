Diskuze okolo možné stavby větrných elektráren na Svitavsku neutichají. Obcím by vrtule přinesly sice nemalé peníze do rozpočtu, ale současně jde o nevratný zásah do krajiny. „Musíme do rozhodování zapojit naše občany,“ shodují se starostové obcí na Svitavsku. Čekají je náročná jednání. Jasno by mohlo být v prosinci.

Větrná elektrárna a její stavba, ilustrační foto | Foto: meridian-energy.cz

V Pardubickém kraji společnost ČEZ Obnovitelné zdroje vytipovala lokalitu u Svitav, která se dotýká několika obcí. Jedná se o pás od Anenské Studánky, přes Dětřichov, Koclířov, Kamennou Horku, Sklené, Pohledy a dále Opatov, Opatovec a Hradec nad Svitavou.

Oblast s uvažovcanou výstavbou větrných elektrárenZdroj: mapy.cz, Denik.cz

„To jsou obce, kde bychom uvažovali o stavbě větrných elektráren a zpracování detailní analýzy. Na Svitavsku by se daly umístit i dvě řady větrných elektráren vedle sebe, což v České republice bývá možné jenom zřídka. Je to oblast východně od Svitav směrem ke Koclířovu, Kamenné Horce, Dětřichovu,“ sdělil David Petrák ze společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje.

Má jít o větrný pás zhruba deseti vrtulí. Rozhodnutí o možné stavbě vrtulí však leží na Svitavách a dotčených obcích. Jde o kontroverzní téma, na které nemají lidé jednotný názor. I proto nebudou jednání jednoduchá.

„Ve čtvrtek máme schůzku s obcemi za zavřenými dveřmi. Necháme si udělat maximalistickou variantu a z ní vznikne návrh k diskuzi, který následně představíme v říjnu veřejnosti,“ vysvětlil svitavský starosta David Šimek. Ve Svitavách plánují sociologický průzkum mezi obyvateli a také anketu.

Naopak referendum se ve městě neuskuteční. „Byl bych rád, aby anketa proběhla i ve všech deseti obcích, abychom měli na porovnání výsledky z ankety a průzkumu. Referendum nechceme, protože položení jediné otázky je velmi těžké. V listopadu bude jasno, jestli do toho půjdeme, nebo ne,“ doplnil Šimek. Předpokládá, že se budou zastupitelé v prosinci vrtulemi zabývat a řešit, jestli si umí stavbu větrných elektráren představit a jsou ochotní změnit územní plán, bez kterého nebude výstavba možná.

Na výsledek jednání ve Svitavách čekají i okolní obce, které teprve pak proberou záměr se svými obyvateli. „Bylo by dobré, aby se obce dohodly, co dál. Aby to mezi námi opravdu neudělalo rozbroje, že jedna obec to odmítne, druhá to vezme a stejně se na to budeme dívat všichni ale bez odměny,“ řekl starosta Hradce nad Svitavou Kamil Pavliš. Do rozhodování chce zapojit především mladé lidi z vesnice.

To, jestli větrné elektrárny u Svitav opravdu ČEZ postaví, bude jasné až po zpracování posudku EIA, úpravě územního plánu, odblokování zásad územního rozvoje Pardubického kraje a vyřešení majetkoprávních poměrů. To zabere několik let. „Pokud by nějaká výstavba měla být, tak to dříve jak v roce 2030 nebude. V současné době žádná nabídka na stole neleží a hlavně, kdo bude investorem případných větrných elektráren, se vyřeší až v budoucnu,“ uzavřel Šimek.

Veřejné projednání záměru stavby vrtulí se ve Svitavách uskuteční 12. října v kině, kde se lidé dozví podrobné informace a zhlédnou zpracované vizualizace.

Plány ČEZu na větrné elektrárny na Svitavsku - ze semináře ve SvitaváchZdroj: Iveta Nádvorníková