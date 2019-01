Sbírka organizace Adra

Konto: 4028 4028/0300, variabilní symbol 397



Český červený kříž

Konto: 222826/5500, var. s. 222;, SMS s textem DMS CCK na č. 87777



Člověk v tísni

Konto: 72027202/0300

SMS ve tvaru DMS SOSPOVODNE na číslo 87777

„Určitě to budou jako vždycky vysoušeče a čerpadla,“ řekl Libor Rataj z karvinského krizového štábu.

Sbírky pořádají v řadě východočeských měst místní organizace Českého červeného kříže (ČČK). „Potřeba jsou především úklidové, čisticí, desinfekční a pracovní prostředky,“ řekl předseda Oblastního spolku ČČK Hradec Králové Lukáš Pochylý.

Lidé mohou pomoci i hadry a rukavicemi, potřeba jdou kýble či pytle na odpad, košťata, lopaty, holínky, spacáky a lůžkoviny.

Na omylu je ten, kdo si myslí, že lidé postižení povodní dobrovolníkům zulíbají ruce. Očekávání někdy zklamou. Své by mohl vyprávět i Miloš Krulich z Hradce Králové, který se právě chystá s humanitární organizací Adra na Moravu.„Je to nejenom o pozitivním příjetí. Jedna paní vloni v Bernarticích naší pomoci chtěla využít až ‚nepřiměřeně‘, abych tak řekl. Občas také zamrzí, když člověk vidí, že do zatopených oblastí jezdí pomáhat dobrovolníci ze všech koutů republiky, ale mnozí místní, často i přímí sousedé, jsou naprosto neteční,“ řekl Krulich.Takové scény dobrovolníci pamatují například ze Zátoru na Bruntálsku po katastrofálních povodních v roce 1997. Zatímco dolní polovina vesnice se změnila v jedno velké smutné rumiště plné bláta a profesionální záchranáři ani dobrovolníci nevěděli, kam dřív skočit, velká část obyvatel horního Zátoru, tady „nad čárou ponoru“, hodovala a užívala si víkendových radovánek. Jako by se nechumelilo.Často byl obrovský kontrast zoufalství na straně jedné a veselí na straně druhé patrný i u přímých sousedů. Jenže když už člověk jede pomáhat na Moravu, nemůžou ho vyvést z míry takové mrzutosti. „Většina místních naopak naši pomoc nesmírně kvitovala,“ řekl Krulich.Dobrovolnictví je sice logicky doménou především mládeže a studentů, ale Krulichův případ ukazuje, že zapojit se může kdokoliv. „Pracuji v soukromé firmě jako zaměstnanec. Prostě můžu jen o víkendech. V pátek tam, v neděli zpátky, další víkend znovu. Většinou jezdíme společně, svezeme se soukromým autem někoho z party dobrovolníků,“ do­dal.Příznačné je, že ho nenapadlo nikdy přemýšlet ani o proplacení cesťáku za projetý benzín. „Nevím….nějak nás to nezajímalo. Nikdy jsme to neřešili.“ Krulich odmítá i tvrzení, že dobrovolníci se jako laici spíše pletou profesionálním záchranářům v práci. „My nejsme v první ‚lajně‘, přicházíme až jako následná pomoc, která pomocí krumpáčů, hadic, lopat či kbelíků pomáhá dál,“ dodal.