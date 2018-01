Postaví nové odborné učebny za 25 milionů

Litomyšl – Rozvoj výuky digitálních technologií, zlepšení výuky cizích jazyků a nové prostory pro zlepšování manuálních dovedností dětí. Takové jsou cíle projektu, v rámci kterého vzniknou na II. základní škole U Školek v Litomyšli nové učebny.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jarmila Kuncová

Město ke konci loňského roku získalo na projekt příslib státní dotace ve výši 15,5 milionu korun. „Do stávající budovy školy vestavíme část, v níž budou odborné učebny. Děti se budou učit nejenom jazyky a práci na počítači, ale také tam bude nová kuchyň, kde si osvojí základy vaření. Dotace je poměrně štědrá, nicméně město na tento projekt ještě musí sehnat deset milionů korun,” sdělil místostarosta Litomyšle Josef Janeček.



S přípravami na výstavbu se začalo již v minulém roce. Pokud půjde vše podle plánu, tak by děti mohly do nových učeben nahlédnout na podzim příštího roku.



V rámci projektu nevzniknou pouze nové prostory. Město nakoupí i potřebné vybavení, jako jsou například počítače. „Měla by se tak vyřešit nevyhovující situace, kdy je pro celou školu v současné době k dispozici pouze jedna místnost se čtyřiadvaceti staršími počítači,“ vysvětlil místostarosta Josef Janeček.



Stejně tak je nutná nová učebna pro cizí jazyky. V té stávající se učí celkem patnáct tříd a na stejných židlích se střídají malí prvňáci s deváťáky. Ve škole vznikne rovněž nová kuchyňka, neboť stará je po téměř čtvrt století intenzivního používání ve špatném stavu. Všechny nové učebny budou bezbariérové.



„Z dotazníků absolventů nám vyplynulo, že potřebují prohloubit výuku práce s počítači, proto jsme pozměnili školní vzdělávací program a v rámci pracovních činností vyučujeme kromě jiného právě práci s digitálními technologiemi, k tomu je však potřeba patřičné vybavení. Pokud jde o znalosti cizích jazyků, domluvit se více jazyky je dnes již nezbytné. Na škole proto vyučuje angličtinu nejen kvalifikovaná paní učitelka, ale ještě rodilá mluvčí. Kromě angličtiny nabízíme žákům i ruštinu a němčinu. Na to vše je druhá vybavená jazyková učebna téměř nutností,” sdělila ředitelka školy Miroslava Jirečková.



V Litomyšli jsou při hledání dotačních titulů velmi úspěšní. Tentokrát ale získat peníze nebylo snadné, o finance bojovalo více subjektů. „Celkem do této výzvy bylo podáno 183 projektů, ale jen 65 z nich je přímo doporučeno k podpoře, a to jen díky plnému bodovému hodnocení, které získal i náš projekt,” uvedl Jaromír Drábek z oddělení projektů a dotací městského úřadu.