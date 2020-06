Řidiči jedoucí z průmyslové zóny totiž mají problém vyjet na hlavní tah. Na konci Litomyšle totiž řada šoférů už nejede padesát, ale klidně i stovkou. Vedení města navrhuje v tomto úseku postavit kruhový objezd. Studie na kruhovou křižovatku je podle starosty Daniela Brýdla už několik let hotová. K realizaci ale při stavbě průmyslové zóny nedošlo.

„Křižovatku by totiž neplatilo město ani kraj, ale protože jde o komunikaci první třídy, investorem by byl stát, konkrétně Ředitelství silnic a dálnic. Myslím, že s rozvojem průmyslové zóny a také stále vyšší intenzitou dopravy na silnici I/35 nastal čas obnovit jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic o stavbě kruhové křižovatky,“ sdělil starosta Brýdl. Bude žádat o investici stát. Současně město prověřuje možnosti prodloužení úsekového měření. „Záleží na posouzení státní dopravní policie a kolegové mají za to, že to možná povoleno nebude,“ dodal Brýdl.