"Lze říci, že celoživotním mottem je u něho věta „pomáhám druhým nejen v práci, ale i mimo ni“. Kolegové o něm jednohlasně říkají, že je výborný vůdce a skvělý kamarád. Své zkušenosti, ať už kladné nebo záporné, po celou dobu služby předával mladším kolegům. Svou fyzičku si po celou dobu služby u hasičů udržoval sportem, a to zejména jízdou na kole," uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková. Po náročné službě relaxoval Jaroslav Vejrych na zahradě. Miluje svou rodinu, na kterou teď bude mít mnohem víc času. Největší radost mu dělá v současné době jeho roční vnučka.

Mezi ne příliš veselými výjezdy si zkušený hasič odnáší i několik úsměvných zásahů, jako byl ten v roce 2018. „Přišla k nám na stanici paní, že jí ulétl amazonský papoušek, takový s oranžovožlutými křídly. My jsme vyjeli s výškovou technikou k místu, kde se uvelebil. Jenže jak jsme se snažili vždy přiblížit k papouškovi, tak zase o kousek přelétl. Takhle jsme se snažili asi tři hodiny. Jenže pak se setmělo a papoušek už nebyl vidět. Chtěli jsme tak paní pomoci, že nás to trošku mrzelo. Paní ale přišla druhý den na stanici znovu, poděkovat, i když se nám ho odchytit nepovedlo, ale s informací, že se papoušek sám do klece vrátil,“ vzpomínal Jaroslav Vejrych.

Poslední den jeho služby se s ním rozloučili nejen jeho kolegové, ale také velitel stanice v Litomyšli Lukáš Faltys, Oldřich Jedlička, ředitel HZS územního odboru Svitavy a Aleš Černohorský, ředitel HZS Pardubického kraje. Na Silvestra se rozloučil Jaroslav Vejrych s hasiči jak jinak než při hašení požáru, naštěstí ale jen papírového domu.