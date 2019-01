Svitavy – Rozpuštění poslanci ze svitavského okresu jdou znovu do voleb. Zeptali jsme se na jejich osobní hodnocení doby, kdy spolurozhodovali o naší zemi, a samozřejmě také na to, proč se rozhodli kandidovat i nyní.

1. Co vám působení v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky v minulém období dalo a vzalo? 2. Ve své práci poslance chcete pokračovat. Co si kladete za hlavní cíl, pokud se vám podaří znovu usednout do poslanecké lavice?

Jaroslav Martinů, exposlanec za ODS, Polička:

1. Působení v Poslanecké sněmovně mi dalo mnohé. Především jsem měl velkou možnost zblízka nahlédnout do vysoké politiky naší země a osobně být účastněn procesu formování klíčových rozhodnutí, která mají vliv na mnoho celospolečenských témat dnešní doby. Vedle času mi vzalo poslední zbytky idejí, že prvořadým zájmem každého poslance má být zájem našeho státu a ne pouhé politikaření a snaha za každou cenu se udržet u moci.

2. Osobně nemám žádné ambice. Pouze cítím povinnost podpořit ODS i v těžkých dobách a snažit se ze své pozice o posílení politiky, která staví na odvěkých hodnotách, jako je slušnost, poctivost a hospodárnost. Myslím, že situace je jiná než v roce 2010 a mé zvolení není pravděpodobné. Nicméně si přeji, aby naše země hospodařila bez dluhů, stavěla na talentu a pracovitosti našich lidí a do politiky se vrátilo hlavní poslání, že politika má sloužit lidem.



Květa Matušovská, exposlankyně za KSČM, Javorník:

1. Dala mi z mého pohledu řadu cenných zkušeností z práce v zákonodárném sboru. V jistém pohledu poopravila i mé mínění o této práci. Poznala jsem spoustu zajímavých lidí a měla možnost i v některých situacích pomoci jednotlivým občanům. To, co mi práce vzala, je určitě volný čas a část soukromí.

2. V mém prvním volebním období jsem se s prací poslance seznamovala a sbírala zkušenosti. Leckdy to pro mne nebylo jednoduché. Pokud tuto práci chcete dělat poctivě, zjistíte, že je náročná zejména na váš čas. Pokud mi voliči znovu dají důvěru, chtěla bych tyto zkušenosti v příštím volebním období zúročit a přispět k tomu, aby se většině občanů v naší zemi žilo lépe než dosud.



Václav Neubauer, exposlanec za ČSSD, Městečko Trnávka:

1. Po dvacetileté praxi ve funkci starosty jsem si myslel, že mě nemůže nic v politice překvapit. Ale to, jak se vyvíjela situace ve vládní koalici, je opravdu zkušenost k „nezaplacení". Zejména VV se chovaly, jako by jim patřil svět. Nejdříve nový vítr v politice, protikorupční vláda a skutek utek. O to více se obávám současného vývoje předvolebních preferencí, zejména nových stran a hnutí. Obdobná situace nás zřejmě čeká i po předčasných volbách.

2. Byl jsem zvolen lídrem okresu do předčasných voleb. Po celé tříleté období poslaneckého mandátu jsem se snažil řešit problematiku okresu i Pardubického kraje. Věnoval jsem se urychlení výstavby R 35 i R 43. Částečně jsem se zasloužil o to, že v největším železničním uzlu České Třebové budou opět zastavovat veškeré dálkové vlaky. Když jsem nebyl v Praze, byl jsem v neustálém kontaktu s lidmi a obcemi a řešil s nimi každodenní problémy. Srdeční záležitostí se pro mne stali zejména dobrovolní hasiči, kterých je na obcích skutečně zapotřebí. Po celou tříletou dobu jsem bezmocně přihlížel, jak vláda Petra Nečase válcuje svými rozhodnutími tuto zem a zejména ožebračuje střední a nižší vrstvy obyvatel. To už muselo skončit a rád bych byl po volbách u nápravy tohoto stavu, se kterou se musí urychleně začít.

