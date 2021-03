Posílejte návrhy, vyzvala radnice

Doplnit dětské hřiště, zasadit zeleň či opravit chodník? I letos v participativním rozpočtu Moravská Třebová uvolní peníze na návrhy občanů, a to až do 100 tisíc korun na jeden projekt. Návrhy mohou lidé na radnici posílat do 30. dubna.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Dalibor Krutiš

Obyvatelé města mohou své nápady posílatna e-mailovou adresu: rozpocet@mtrebova.cz. Vloni došlo na obnovu parku u pomníku v Boršově. Město na přání lidí postavilo lanovou pyramidu pro děti v Sušicích a herní prvky přibyly na dětském hřišti v Udánkách. Letos dokončí workoutové hřiště na Knížecí louce.

