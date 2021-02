Po oblevě se ukazuje katastrofální stav silnic v regionu. Tvrdý průběh druhé poloviny letošní zimy s nimi pořádně zamával. Podělte se s dalšími čtenáři o vaše zkušenosti. Nafoťte, popište a pošlete nám největší výmoly, s jakými se setkáváte při vašich cestách!

Už opakovaný, zhruba 8 cm hluboký výmol přesně v trajektorii levého kola na I/37 na úrovni výjezdu z benzinové stanice ve Slatiňanech na Nasavrky | Foto: Deník/Kamil Dubský

Uvítáme vaše fotografie. Zařazeny do naší galerie budou ovšem jen snímky jednotlivých výmolů, nikoliv celých úseků silnic. To by pak totiž, s nadsázkou řečeno, stačilo poslat leteckou mapu Pardubického kraje :-)