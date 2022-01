Jste členkou profesionálního týmu. Musí i tisková mluvčí vykonávat fyzické a psychologické testy?

Součástí výběrového řízení u hasičů jsou psychotesty a fyzické testy. Každý rok musí všichni, co oblékají uniformu u hasičů, vykonávat fyzické testy. Takže i mě se fyzické testy týkají.

Po dobu, co u hasičů působíte, se hodně změnilo. Lidé přicházejí a odcházejí, modernizuje se technika a vybavení jednotek záchranného systému. Lze srovnat období vašich začátků a současnost?

Určitě lze srovnávat. Pamatuji ještě doby před rokem 2000, kdy byl ve sboru i můj tatínek, který byl profesionálním hasičem 30 let a vždy mi vyprávěl o zásazích, když přišel ze služby. Hasiči neměli takové vybavení, ani sami nebyli dobře chráněni. Dnes je sbor opravdu profesionální. Hasiči musí čelit novým nástrahám a překážkám. Musí být připraveni a musí si umět ve všech situacích poradit. Neustále se vzdělávají, ať už teoreticky, ale hlavně prakticky při výcvicích. Mají speciální obleky, moderní zásahovou techniku, další vychytávky a obrovské pomocníky jako termokamery nebo drony, speciální řezací zařízení zvané Cobra a spoustu dalšího. U hasičů jsou specialisté jako potápěči, lezci, chemici.

Máme samozřejmě u hasičů i preventisty, kteří zase dohlížejí na stavby, aby nehořelo a všechny stavby, pokud majitel objektu dodrží všechny předpisy, jsou pak dobře chráněny, aby nedocházelo k požárům.

Změnila se za tu dobu i práce mluvčí?

Změnila, pamatuji první odeslanou tiskovou zprávu ještě faxem. Mladí dnes přitom ani nebudou vědět, co je fax. Dnes musí být mluvčí prakticky stále online, protože jsou tu sociální sítě Facebook, Twitter a další. Takže i tady jsou znatelné posuny. Neuvěřitelně se doba zrychlila, práce mluvčího před dvaceti lety byla jiná, než je dnes. Dnes musíte být aktivní a stále ve střehu. Novináři někdy vědí víc, lidé jim volají, vidí, když vyjede hasičské auto ze stanice…A hned máte telefonáty, kam vyrážíte,co se kde děje a podobně. Jen v této době online života mi nejvíc vadí, že jsou lidé i na místě události hodně zvědaví. Na mobilní telefony si natáčí někdy opravdu hrůzné věci a hned je pouštějí na sociální sítě. Možná i vás napadne – „proč chce mít člověk v mobilním telefonu natočené takové opravdu nehezké věci, když lidé umírají?“

Uhořelí lidé, oběti dopravních nehod, zničený majetek a zoufalství. Jak kompenzujete psychicky náročnou práci?

Přiznám se, že člověk neustále komentuje negativní události a relaxace či kompenzace je více než nutná. Navíc jsem vlastně stále v práci, protože události se nestávají „od – do“. Ale i ve svátek, v noci, o víkendu… A musím říci, že mám nesmírně tolerantního manžela. Nemá to se mnou jednoduché. Hodně velkou vzpruhou jsou besedy s dětmi ve školách, kam velmi ráda chodím. Děti vás nabíjejí energií. Poté to jsou dny otevřených dveří a komentování různých soutěží a ukázek. Pak je tu koníček, který již provozuji 37 let, a to je kouzlení. Ano, moc ráda kouzlím i s celou rodinou a bavím lidi a nejvíce opět děti. Je to nejlepší publikum a zároveň nejnáročnější a nic vám neodpustí. Jejich potlesk a jejich úsměv na tváři je prostě nejlepší.

Zdroj: Jiří Sejkora

Jdou vaše děti, co se týče kouzlení, ve vašich stopách?

No, kouzlí, to ano a dcera je nyní studentkou chemické průmyslovky, obor požární ochrana. A musím říct, že jsem měla nejprve strach, ale neskutečně ji škola začala bavit, a tak uvidíme, zda z ní bude jednou také hasička. A syn? To se teprve ukáže.

Vraťme se k náročné práci v hasičském záchranném sboru. Jsou profesionálové, kteří riskují své životy, podle vašeho názoru dostatečně finančně ohodnoceni?

Hasiči jsou v mých očích a myslím si, že i u veřejnosti neskuteční profesionálové, pomohou s kočičkou, pomohou s transportem babičky do nemocnice, cokoliv opraví, sundají prstýnek z oteklého prstu, odchytí býka na pětatřicítce, vyprostí zraněné u nehody, uhasí požáry, zachrání děti odkudkoliv. A to jsem zde nevyjmenovala všechno. Za mě by si zasloužili mnohem větší ohodnocení. Ale bohužel o tom nerozhoduji, ale určitě bych jim to přála.

Je začátek nového roku. Můžete zhodnotit ten uplynulý, co se zásahů týče? Jaká byla největší událost roku 2021?

Statistika roku 2021 není ještě uzavřena. Do 27. prosince 2021 evidujeme 8380 událostí. Podíváme-li se na jednotlivé okresy, tak Pardubice 2177, Chrudim 1815, Svitavy 1652, Ústí nad Orlicí 2736 zásahů za loňský rok. Technických pomocí bylo více než 5572, 1317 dopravních nehod v kraji a kolem 640 požárů. I v loňském roce jsme opět pomáhali s pandemií covid-19 a v souvislosti s pandemií jsme zasahovali u 606 událostí. Největším požárem bude asi ten z 18. listopadu, kdy jednotky vyjížděly k požáru haly na likvidaci autovraků ve Vysokém Mýtě. Společnost, v níž došlo k explozi, se zaměřuje ve svých prostorách na ekologickou likvidaci autovraků a kovového odpadu. Výbuch dosti značně poškodil recyklační linku a prvotní škoda byla odhadnuta na třicet milionů korun. Uchránit se podařilo majetek ve výši 270 milionů korun, příčina je stále v šetření.

V roce 2018 jste prokázala své organizační vlohy při celostátní soutěži záchranářských jednotek na chrudimském náměstí. Máte v plánu podobnou takovou akci?

Děkuji za pochvalu, i když si ji zaslouží celý organizační a realizační tým hasičů. Nebyla to jen moje zásluha. I když jsem měla možnost uspořádat v rámci Mistrovství HZS ČR ve vyprošťování u dopravních nehod i výstavu ke vzniku vyprošťování. Navíc pro vítěze připravit medaile, které si myslím byly originální, spolu s týmem z České televize východní Čechy jsme natáčeli klip, který měl veřejnosti ukázat práci hasičů při dopravní nehodě. A důležité bylo i mediálně tuto akci „prodat“, což tenkrát bylo generálním ředitelstvím velmi chváleno. I v letošním roce nás čeká mistrovství, tentokrát v požárním sportu, které se uskuteční v srpnu v Pardubicích. Během působení u hasičů to ale nejsou jediné akce, na kterých se podílím nebo jsem se podílela. A samozřejmě je to určitá změna, kterou mám ráda, než jen informovat o tragických nehodách či požárech.

Začíná nový rok. Jaký by měl být podle vašich představ?

Ráda bych lidem do nového roku popřála hodně síly, pevné zdraví a štěstí, ať nás nic nerozděluje a nezapomínáme na to, co se hodně ze společnosti vytrácí, a to je pokora a úcta.