V Poříčí plánují stavbu nové prodejny, bude obecní. Jeden obchod ve vsi je, ale ten už není v současné době vyhovující. Nová prodejna vznikne v přístavbě hasičské zbrojnice nedaleko místního informačního centra.

| Foto: Pardubický kraj

Přístavba ke stávající hasičské zbrojnici je pro Poříčí jednou ze zásadních investic. Právě v ní má vzniknout nový obecní obchod.

„Stávající prostor obchodu převzala obec do pronájmu, aby pro své občany udržela potřebné služby. Jedná se však o prostor, který již nenabízí žádný rozvoj a obec do něj logicky nemůže investovat. Proto plánuje vybudování přístavby k nové hasičské zbrojnici, která se nachází naproti stávajícímu obchodu, a to včetně potřebných parkovacích míst," uvedl hejtman Martin Netolický.

Kraj projekt podpořil letos částkou 1,2 milionu korun. To ale stačit na stavbu nebude, proto vedení obce prověřuje možnost získání dotačních prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Na provoz stávající prodejny obec využívá také krajské dotace z Programu obnovy venkova.

„Vzhledem k tomu, že považujeme obchod za nedílnou součást života v obci, což nám mimo jiné ukázala koronavirová pandemie, tak děláme vše proto, abychom fungování obchodu udrželi. S tím nám pomáhá krajská dotace. V letošním roce jsme z krajského rozpočtu obdrželi 160 tisíc korun také díky tomu, že se dlouhodobě snažíme nabízet velký sortiment potravin od regionálních producentů, které tímto chceme také podpořit,“ sdělil starosta Poříčí u Litomyšle František Bartoš.

Přístavba hasičské zbrojnice je již naprojektována a má vydané platné stavební povolení. Pokud obec získá dostatek peněz, vznikne v Poříčí komfortní a moderní vesnický obchod.

Poříčí má už dvacet let urbanistickou studii, jak by měl střed vesnice vypadat. Jejím autorem je brněnský profesor Mojmír Kyselka a zastupitelé obce z ní dodnes čerpají.