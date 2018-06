Poříčí je v evropské soutěži Entente Florale, jediné z Čech

Poříčí - Poříčí se jako držitel celostátní zelené stuhy účastní evropské soutěže Entente Florale. Soutěží jako jediní z Čech.

Pocta i závazek. Poříčí vyhrálo v loňském roce v soutěži Vesnice roku celostátní zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí. Jako jediná obec z Čech se tak účastní evropské soutěže Entente Florale 2018. Komise přijede v polovině července. Přípravy jsou v plném proudu.

Poříčí má silné konkurenty z devíti evropských zemí. Soutěží Holanďané, Italové, Maďaři, Irové, Němci, Slovinci. Pojem vesnice se ale napříč Evropou liší. „Přihlášené vesnice z Evropy mají třeba pět tisíc obyvatel, což jsou u nás už města,“ říká starosta František Bartoš. Pro obec se zhruba čtyřmi stovkami obyvatel je to evropská premiéra a místní se chtějí předvést co nejlépe. „Nikdy jsme v mezinárodní soutěži nebyli, mile nás překvapilo i vítězství celostátního kola. Jsme malá obec a často nesoutěžíme, ale když soutěžíme, tak to stojí za to. Máme co ukázat. Nemáme sice srovnání s jinými přihlášenými obcemi, ale máme zajímavou krajinu, to je naše silná stránka. Máme zvládnuté přírodní prostředí, zahrady, okolí obce, aleje, přírodní prvky, to bude hrát velkou roli,“ míní místní architekt Radim Bárta.

Top místo nemají, chtějí ukázat vše. V komisi jsou totiž odborníci s různým zaměřením. „Myslím, že právě centrum Poříčí, tedy od kulturního domu k hospodě, nabízí dost zajímavých míst. Nepochybně stojí za to i naše naučná stezka Kolem Štimberka, která vrcholí vyhlídkou, kde se dá prezentovat geologický vývoj krajiny. To je naše dost velké specifikum,“ podotýká Radim Bárta.

Novinkou bude opravený sklep z roku 1886 s vyhlídkou v centru Poříčí. Sklep patřil k bývalému řeznictví a byl využívaný jako chladírna na maso. Později ho využívali místní na ukládání brambor, byl volně přístupný, ale pustnul. „Jednali jsme s majiteli a odkoupili ho. Sklep jsme celý opravili, jeho další využití je otázkou. Možná zde vznikne expozice připomínající selské povstání nebo to bude výchozí bod geologické stezky. Variant je více,“ přibližuje kamennou stavbu František Bartoš.

Komisi soutěže Entente Florale bude zajímat cestovní ruch, spolkový život, voda v krajině, lesy, půda. „Komise u nás stráví čtyři hodiny, ale mohli bychom jejich prohlídku protáhnout klidně na šest hodin. Program bude nabitý a doufám, že vše stihneme,“ dodává starosta František Bartoš.

Z Pardubického kraje v minulosti v soutěži Entente Florale bodovaly dvě vesnice. V roce 2002 získalo Telecí u Poličky stříbrnou medaili. V roce 2005 získala Písečná, malá obec v podhůří Orlických hor, jako vůbec první v České republice zlatou plaketu. Obec je unikátní zachovaným vesnickým charakterem s rozvolněnou zástavbou, vzrostlou zelení a množstvím rybníků.