Aktuálně usilují o dotaci na přestavbu budovy obecního úřadu za dvanáct milionů korun.

„Obecní úřad byl postaven v roce 1949 a od té doby tady nedošlo k zásadním změnám a rekonstrukci. Počítáme, že vzniknou kanceláře pro starostu, účetní, nová zasedací místnost pro jednání zastupitelů, archiv,“ uvedl starosta Poříčí František Bartoš.

Zdroj: DeníkNa obecním úřadě sídlí taky pošta a tu chce starosta pro vesnici s pětistovkou obyvatel zachovat. „O poštu dlouhodobě bojujeme. Našli jsme dobrý model se sousední Budislaví, kde je taky pošta na obecním úřadě. Dělíme se o obsluhu, dříve to byla dvě pracovní místa, teď nám stačí jedno,“ dodal Bartoš. Pošta je tak v Poříčí otevřená každý den, a to buď dopoledne, nebo odpoledne. Po přestavbě zbude v budově místo i pro masérské služby a dvě klubovny pro myslivce a sportovní klub. Více místa získá obec i tím, že bude zbouráno vnitřní schodiště, které nahradí architektonicky zajímavé schodiště vnější. Pokud Poříčí získá dotaci, mohla by rekonstrukce začít už letos na podzim.