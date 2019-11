Proti hlasovalo sedm opozičních zastupitelů. Kromě navýšení poplatku se současně snižuje hodnota ekobodů, díky kterým lidé za vytříděný komunální odpad získávají motivační slevy.

„Občané zaplatí víc a za to dostanou horší služby s demotivujícím systémem slev. Problémem není ani tak cena, ale nedostatečná frekvence vývozu, to vidíme všichni,“ uvedl v prohlášení, které vydal klub sociálně demokratických zastupitelů bývalý starosta Miloš Izák.

Důvodem zdražení, což uznává i bývalý starosta Izák, je právě motivační systém, který se dva roky po zavedení ukazuje jako ekonomicky neudržitelný. „Nebudu negovat to, co jsem spoluzaváděl, byť jsem k tomu měl osobní výhrady. MESOH jsme zaváděli proto, že jsme to viděli jako smysluplné a motivační pro lidi. Jsem zastáncem třídění odpadů a věřím, že MESOH k tomu významně přispěl. Jsem zastáncem toho, výhody lidem nechat,“ říká Miloš Izák.

A právě v tom je zakopaný pes. Obyvatelé sice více třídí ale městu to náklady na likvidaci odpadu nesnižuje. Naopak. K postupnému zvýšení poplatku na 600 korun musela po zavedení slev přistoupit už minulá radniční koalice.

S tím, jak rostou náklady, klesají i příjmy, které do systému přitékaly. Za likvidaci plastů, které se dříve vykupovaly, musí nyní město naopak platit. Ani zvýšení poplatku na 700 korun nepokryje skutečné náklady, které Moravská Třebová s odpady má. „Loni byly skutečné náklady 640 korun, letos byly vypočítány na 750 korun. Hlavními důvody jsou nárůst cen za uložení plastů, změna statutu kompostárny, rozšíření služeb ve sběrném dvoře a výdaje na kompostéry,“ vysvětluje místostarosta Miloš Mička.

Podle radního Pavla Charváta radnice snížením hodnoty ekobodu od motivačního systému neustupuje, ale dotovat MESOH ročně částkou dva miliony korun je pro město moc. „I když snížíme bod z deseti korun na pět, pořád město zaplatí za motivaci milion korun,“ říká Pavel Charvát. Pokud by zůstala hodnota ekobodu zachována, představovaly by peníze vložené do motivace ke třídění ročně skoro čtvrtinu nákladů na likvidaci odpadu.

Poplatky nerostou jen v Moravské Třebové, ale i v dalších městech Pardubického kraje. Změna pro příští rok nejspíš čeká obyvatele Pardubic, Svitav nebo Ústí nad Orlicí.